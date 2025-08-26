DJ PTA-DD: VAS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
VAS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wals-Siezenheim (pta000/26.08.2025/14:50 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name VAS Holding GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Lukas Thurner, Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name VAS AG b) LEI 529900LKEUXN15HY7I77 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung 529900LKEUXN15HY7I77 b) Art des Geschäfts Erwerb von Aktien c) Preis(e) Volumen 4,00 270 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 4,00 270 e) Datum des Geschäfts 25.08.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts WIENER BOERSE AG VIENNA MTF MIC XWBO (Wien)
Aussender: VAS AG Lagerhausstraße 6 5071 Wals-Siezenheim Österreich Ansprechpartner: Lukas Thurner Tel.: +43 5 0435-0 E-Mail: lukas.thurner@vas.co.at Website: www.vas.co.at ISIN(s): AT0VASGROUP3 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Direct Market Plus)
