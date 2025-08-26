Anzeige
PTA-DD: VAS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: VAS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

VAS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wals-Siezenheim (pta000/26.08.2025/14:50 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                     VAS Holding GmbH 
   2          Grund der Meldung                        
a)      Position/Status               Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Lukas 
                              Thurner, Vorstand 
b)      Erstmeldung                   
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                     VAS AG 
b)      LEI                     529900LKEUXN15HY7I77 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung                   529900LKEUXN15HY7I77 
b)      Art des Geschäfts              Erwerb von Aktien 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        4,00                     270 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        4,00                     270 
e)      Datum des Geschäfts             25.08.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts              WIENER BOERSE AG VIENNA MTF 
        MIC                     XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VAS AG 
           Lagerhausstraße 6 
           5071 Wals-Siezenheim 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Lukas Thurner 
Tel.:         +43 5 0435-0 
E-Mail:        lukas.thurner@vas.co.at 
Website:       www.vas.co.at 
ISIN(s):       AT0VASGROUP3 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756212600329 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 08:50 ET (12:50 GMT)

© 2025 Dow Jones News
