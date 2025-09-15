DJ PTA-Adhoc: VAS AG: VAS AG von Cyberangriff (Ransomware) betroffen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VAS AG: VAS AG von Cyberangriff (Ransomware) betroffen

Wals-Siezenheim (pta000/15.09.2025/13:50 UTC+2)

Die VAS AG bzw. die gesamte VAS Gruppe wurde Ziel einer Cyberattacke auf ihr IT-System (der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt), wodurch der tägliche Ablauf der Gesellschaft gestört wurde. Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Geräte und Systeme vom Internet getrennt. Die Unternehmen sind derzeit nur sehr eingeschränkt handlungsfähig.

Das IT-System sowie der Umfang der Auswirkungen werden gegenwärtig überprüft, dabei wird mit höchster Sorgfalt auf Datenintegrität vorgegangen. In welchem Umfang ein tatsächlicher Schaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt, auch mögliche Folgeschäden lassen sich noch nicht beziffern.

Die Behörden sind informiert, Experten arbeiten daran den Normalbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen und den Vorfall aufzuarbeiten.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der VAS AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Aussender: VAS AG

