Frankfurt (www.fondscheck.de) - Trotz des nun fest eingeplanten Börsengangs von Anthropic: der Tech-Index Nasdaq steht immer noch 7% unter seinem Rekordhoch, so die Deutsche Börse AG.Die Kursverluste würden sich auch am ETF-Markt bemerkbar machen, zumindest in Form von Kaufzurückhaltung. "Insgesamt überwiegen bei uns die Aktien-ETF-Käufe, bei US- und Technologie-Aktien halten sich Käufe und Verkäufe aber die Waage", berichte Frank Mohr von der Société Générale. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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