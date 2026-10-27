London (www.fondscheck.de) - Vanguard gibt heute die Auflegung des aktiv verwalteten Vanguard USD High Yield Corporate Bond Fund bekannt, der Anlegern über einen kostengünstigen, aktiv verwalteten Investmentfonds Zugang zu einem breiten Spektrum an hochverzinslichen Unternehmensanleihen bietet, die überwiegend von US-Unternehmen emittiert werden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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