Jena (ots) -Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET aktualisiert sein Heimanwenderportfolio (ESET HOME Security) sowie sein Lösungspaket für kleine Unternehmen (ESET Small Business Security). Privatanwender und Nutzer in kleinen Organisationen sowie im Homeoffice erhalten damit einen umfassenden Schutz gegen neueste Betrugsversuche - darunter immer raffiniertere, KI-gestützte Betrugsmaschen, bösartige Links und neue Bedrohungen, die auf KI-Werkzeuge abzielen. Die Gefahr ist real: Seit März 2026 haben ESET Forscher 3.000 schadhafte KI-Skills (https://www.eset.com/de/about/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen/eset-warnt-vor-neuer-ki-angriffsflaeche-und-investiert-40-millionen-euro-in-ai-security/?srsltid=AfmBOorci5C7QPmRS7TqZeVM6dcEORMN-izRh7U2x51pedczvWzeBqpd) gefunden. Darüber hinaus erweitert der Hersteller seinen Schutz auf iOS-Geräte, die Nutzer nun mit der ESET Mobile Security absichern können. Die neuen Features sind ab sofort verfügbar."Viele Anwender vertrauen Antworten von KI-Systemen mittlerweile ähnlich stark wie Suchmaschinen. Genau dieses Vertrauen versuchen Angreifer auszunutzen", sagt Stefan Heitkamp, Director of Retail, Etail and OEM Partnerships bei ESET. "Deshalb schützen wir nicht nur Endgeräte, sondern zunehmend auch die Interaktionen mit KI-Systemen. Das ist unser Beitrag zu einem sicheren digitalen Leben."Neue Features für eine sichere KI-NutzungESET erweitert seine Produktpakete ESET HOME Security Essential, Premium und Ultimate sowie ESET Small Business Security um folgende Features:- Schutz von KI-Agenten (Alle Produktstufen) - Überwacht, auf welche Inhalte KI-Agenten zugreifen und was sie herunterladen, bevor die Ausführung erfolgt. Sie schützt proaktiv vor unsicheren Dateien, von KI-Tools heruntergeladenen Skripten und verdächtigen externen URLs.- Monitoring von KI-Verhalten (Alle Produktstufen) - Arbeitet mit der KI-Agenten-Sicherheit zusammen, um Verhalten und Handlungen von KI-Agenten kontinuierlich zu überwachen und so ungewöhnliche Aktionen, verdächtige Zugriffsversuche, unerwartete Verhaltensmuster und verdächtige Download-Quellen aufzudecken.- Geschützte KI-Kommunikation (ESET HOME Security Premium/Ultimate und Small Business Security) - Schützt die Interaktionen zwischen Endnutzern und ChatGPT. Weitere LLMs wie Gemini und Copilot folgen. Die Funktion ist Teil des Sicherheits-Tools "Browserschutz und Privatsphäre". Sie überprüft URLs, die in Antworten von Chatbots enthalten sind und kennzeichnet Inhalte aus Phishing-, bösartigen oder potenziell unerwünschten Quellen. Nutzer erhalten einen Hinweis, dass die verlinkten Inhalte möglicherweise nicht sicher sind, bevor sie darauf klicken. Außerdem werden von LLMs generierte Skripte überprüft, um eine Ausführung bösartigen Codes zu verhindern.- ESET KI-Skills Checker (kostenlos online verfügbar (https://www.eset.com/us/home/ai-skills-checker/)) - Der KI-Skills-Checker ist ein kostenloses Online-Tool, das KI-Skills (Add-ons für KI-Tools, die deren Funktionalität erweitern) auf Anzeichen böswilliger Aktivitäten und risikoreichen Verhaltens scannt, bevor Nutzer sie installieren und verwenden.ESET Mobile Security erstmals für iOS-Geräte verfügbar*iOS-Nutzer erhalten mit dem Produktupdate einen umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen. Die Premiumvariante bietet Anti-Phishing für Safari sowie einen Verbindungsschutz. Ersterer blockiert bösartige Websites, bevor sie geladen werden, letzterer kennzeichnet riskante oder ungesicherte Drahtlosnetzwerke.Hinzu kommen diese kostenlosen Features:- Link Checker: Überprüft URLs mithilfe ESETs Datenbank auf schadhafte Weiterleitungen- Gerätescan: Bietet einen Überblick über den Sicherheitsstatus und überprüft die Gerätekonfiguration auf potenzielle Schwachstellen (etwa fehlerhafte Einstellungen, fehlende Berechtigungen usw.)- Überprüfung der Sicherheitseinstellungen: Markiert riskante oder ungesicherte Drahtlosnetzwerke und ermöglicht gleichzeitig die Erstellung einer Liste vertrauenswürdiger NetzwerkeWeitere FeaturesMit dem Browser-Bildschirmschutz schützt der Hersteller sensible Daten von Windows-Nutzern bei Online-Aktivitäten, beispielsweise beim Schreiben von E-Mails oder Surfen auf Social Media. Die Funktion verhindert unbefugte Screenshots, Bildschirmaufzeichnungen und Bildschirmfreigaben. Zudem bietet sie Schutz vor Infostealern und Schadprogrammen, die Bildschirmfotos anfertigen. Sie verbessert darüber hinaus die Sicherheit beim Online-Banking, beim Online-Shopping und privaten Browsersitzungen.Die ESET Small Business Security erhält die Funktion "Web-Kontrolle". Kleine Unternehmen können hiermit den Webzugriff für ihre Mitarbeiter sicherer gestalten, indem sie den Zugriff auf potenziell gefährliche oder unangemessene Websites, anstößiges Material oder anderweitig störende Inhalte einschränken.Zusätzliche Investments in KI-gestützte AbwehrESET unterstützt Europas Weg hin zu KI-Souveränität. Mit einem Investment von 40 Millionen Euro baut der Hersteller seine KI-Kompetenzen in den nächsten drei Jahren gezielt aus und positioniert sich damit bewusst als Alternative zu weltweit verfügbaren KI-Plattformen. Dabei verfolgt ESET einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz. Ziel des Herstellers ist es nicht nur, einzelne Geräte zu schützen, sondern das gesamte digitale Leben der Nutzer. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Assistenten und vernetzten Diensten verschieben sich auch die Angriffsflächen. Digitale Souveränität bedeutet deshalb, Anwendern die Kontrolle über ihre Daten, ihre Privatsphäre und die von ihnen genutzten KI-Werkzeuge zu ermöglichen. Mit seinen Investitionen in KI-gestützte Sicherheitslösungen will ESET dazu beitragen, Vertrauen in neue Technologien zu schaffen und den sicheren Einsatz von KI im privaten wie beruflichen Alltag zu fördern. Mehr dazu gibt es hier:https://ots.de/RRA7pS*Hinweis: Die App wird nach Freigabe durch den Apple App Store veröffentlicht. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren.Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.dePhilipp PlumPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-141Philipp.plum@eset.deFolgen Sie ESET:https://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/6379118