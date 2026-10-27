China hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 insgesamt 110,83 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Den von der Nationalen Energiebehörde (NEA) veröffentlichten Daten zufolge entspricht das einem Rückgang von 53,9 Prozent gegenüber den 240,27 Gigawatt, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres hinzu kamen. Dieser Rückgang bedeutet eine klare Kehrtwende gegenüber dem 2025 verzeichneten Rekordwachstum bei den Installationen. Die jüngsten Monatszahlen deuten aber darauf hin, dass sich der Markt zuletzt wieder stabilisiert haben könnte. Zuvor war der Preismechanismus für Erneuerbare-Strom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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