Oracle AI World, Las Vegas - Oracle hat heute neue KI-Innovationen für Oracle Fusion Cloud Applications angekündigt. Mit den neuen Oracle Fusion Agentic Applications, die auf Oracle Fusion Claw basieren, können Unternehmen hochkomplexe Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Lieferkette, Vertrieb und Service wirtschaftlich und in grossem Massstab erledigen. Um Unternehmensziele mit der Umsetzung zu verbinden, ermöglichen neue KI-Erlebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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