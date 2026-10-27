Aus reiner Neugier hat sich ein Programmierer auf die Suche nach dem ältesten Programm gemacht, das noch unter Windows 11 läuft -Â und wurde Anfang der 1990er-Jahre fündig. Mit ein bisschen Schummeln ging es aber sogar noch weiter zurück. Was ist eigentlich das älteste Programm mit grafischer Oberfläche (GUI), das ohne Emulation oder Modifikation noch unter Windows 11 läuft? Dieser Frage widmete sich der Programmierer Boris Popik und kam zu einigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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