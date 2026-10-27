Das Spezialchemie-Unternehmen H&R schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle - gibt sich aber unverändert alle Mühe, die strammen Ergebnissteigerungen kleinzureden. So spricht das Unternehmen zur Präsentation der vorläufigen Neun-Monats-Zahlen von einem "Abflachen der Dynamik" in den vergangenen drei Monaten, so dass die noch besseren Ergebnisse des zweiten Quartals nicht fortgesetzt werden konnten. Keine Frage: Rechnerisch stimmt diese Einschätzung natürlich, wenn man nach einem operativen EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 62,5 Mio. Euro für Q2 2026 (Vorjahr: 17,7 Mio. Euro) für das dritte Quartal "nur" noch ein EBITDA von 47,9 Mio. Euro (Vorjahr: 20,3 Mio. Euro) ausweist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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