Nemetschek: Wie ein 2,1-Milliarden-Euro-Zukauf die Lücke auf der physischen Baustelle schließt

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 60 2027/12: Basiswert NEMETSCHEKDN3KPZQuelle: DZ BANK: Geld 27.10. 16:48:16, Brief 27.10. 16:48:16
51,15 EUR 51,20 EUR -0,08% Basiswertkurs: 74,20 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 16:32:15 Max Rendite 17,16% Discount in % 30,98% Abstand zum Cap in % -19,14% Max Rendite in % p.a. 14,65% p.a. Cap 60,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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