Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek am Dienstagabend von 100 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung "Buy" aber belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen an den jüngsten Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Wie ernst ist eine Kurszielkürzung zu nehmen, wenn das Votum selbst unverändert bleibt? Goldman kürzt Kursziel Moawalla hat seine Schätzungen an den jüngsten Quartalsbericht von Nemetschek ...

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