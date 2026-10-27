Olaf Engemann gibt seinen Posten als Vorstand bei DIE SÜD zum Jahresende auf eigenen Wunsch ab. Dies hat die Versicherungsgruppe, die jüngst aus dem Zusammenschluss von SDK und Stuttgarter hervorgegangen ist, bekannt gegeben. Olaf Engemann hat den Aufsichtsrat von DIE SÜD darum gebeten, seinen laufenden Vertrag vorzeitig zum 31.12.2026 zu beenden. DIE SÜD ist vor Kurzem aus der Fusion von der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK) und der Stuttgarter entstanden . "Olaf Engemann hat sich für diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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