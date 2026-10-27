FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Oktober
TERMINE UNTERNEHMEN
01:00 KOR: SK Hynix, Q3-Zahlen
05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26
06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)
07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen
21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen
21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen
21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Oracle, Investorentreffen
USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Konsumforschungsinstitute NIM und GfK geben Ergebnisse der jüngsten Studie zum Konsumklima in Deutschland bekannt. 11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26
13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)
15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26
17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26
19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe
11:00 DEU: 8. Frankfurter Regulierungskonferenz 2026
15:00 DEU: Volkswagen präsentiert Abschluss des Pilotprojekts AutoLog zur automatisierten Fahrzeuglogistik, Emden Volkswagen, Deutsche Telekom, das finnische Softwareunternehmen Unikie und das Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) stellen die Ergebnisse ihres mehr als zweijährigen Pilotprojekts zur automatisierten Fahrzeugbewegung im Hafen vor.
CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London
RUS: Kremlchef Putin ist Gastgeber des 3. Russland-Afrika-Gipfels, Moskau °
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