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BWH Hotels stellt Unternehmenstransformation vor und vereint globales Portfolio unter WorldHotels.



27.10.2026 / 18:05 CET/CEST

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Die strategische Weiterentwicklung vereint mehr als 4.000 Hotels in 100 Ländern und führt WorldHotels Rewards ein, ein einheitliches Treueprogramm, das am 5. Januar 2027 startet PHOENIX, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit führende Hotelunternehmen BWH Hotels kündigte heute eine umfassende Transformation an, bei der mehr als 4.000 Hotels und 18 Marken unter einem einzigen Treueprogramm und der globalen Dachmarke WorldHotels zusammengeführt werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Bewusstsein für das Hotelportfolio zu stärken, mehr Klarheit für Reisende und Hotelbesitzer zu schaffen und das Wachstum durch eine einheitliche Plattform und verbesserte digitale Möglichkeiten zu beschleunigen, während gleichzeitig ein Gästeerlebnis geboten wird, das auf lokaler Expertise basiert. Diese strategische Weiterentwicklung, die auf sorgfältiger Verbraucherforschung und Gästefeedback basiert, spiegelt wider, wie Reisende heutzutage Hotels entdecken, bewerten und buchen, und bewahrt gleichzeitig den lokalen Charakter jedes einzelnen, unabhängigen Hotels. "Wir haben für praktisch jeden Reiseanlass das passende Hotel, aber viele Reisende kennen nur einen Teil unseres Portfolios", sagte Larry Cuculic, Präsident und CEO von WorldHotels. "WorldHotels bietet uns eine klarere Möglichkeit, unsere Geschichte zu erzählen." Indem wir unsere Marken, unser Treueprogramm und unsere digitalen Angebote unter einer Dachmarke vereinen, erleichtern wir es Reisenden, zu verstehen, wer wir heute sind, und ermöglichen es unseren Hoteliers gleichzeitig, im globalen Wettbewerb besser zu bestehen und die Unabhängigkeit und Individualität unserer 4.000 Hotels zu bewahren." Obwohl das Portfolio des Unternehmens mittlerweile die Segmente Luxus, Boutique, gehobene Klasse, Langzeitaufenthalte und Economy umfasst, zeigen Untersuchungen, dass vielen Reisenden nur ein Teil des Angebots bekannt ist. Der Wechsel zu WorldHotels soll für mehr Klarheit und Bekanntheit sorgen und gleichzeitig die individuelle Identität der Marken und Hotels bewahren. Die Zusammenführung unter WorldHotels schließt diese Lücke und bietet Gästen eine nahtlose Möglichkeit, das gesamte Spektrum der Hotelangebote zu erkunden. Lokale Expertise auf globaler Ebene

Im Gegensatz zu vielen großen Hotelketten, die auf standardisierten Erlebnissen basieren, baut WorldHotels seine Plattform auf lokaler Expertise auf. Die Transformation ist darauf ausgelegt, das Wissen von Tausenden unabhängigen Hoteliers im gesamten globalen Netzwerk zu erweitern - Einblicke in die einzelnen Viertel durch die Teams vor Ort zu gewinnen und diese lokalen Erlebnisse für Reisende im gesamten Portfolio leichter auffindbar zu machen. Während die individuellen Markenidentitäten der Hotels, die Beschilderung und die ikonischen Flaggen unverändert bleiben, wird die WorldHotels-Plattform die portfolioübergreifende Auffindbarkeit erweitern, die direkten Beziehungen zu den Gästen stärken und die Sichtbarkeit für Hotelbesitzer weltweit erhöhen. Durch die Kombination lokaler Expertise mit der Größe eines globalen Hotelunternehmens bietet WorldHotels Reisenden sowohl das Vertrauen in ein bewährtes Netzwerk als auch die Authentizität von zielortbezogenen Erlebnissen. WorldHotels Rewards: Ein einheitliches Treueprogramm für 70 Millionen Mitglieder

Im Mittelpunkt der Transformation steht WorldHotels Rewards , ein neues, einheitliches Treueprogramm, das Best Western Rewards und WorldHotels Rewards mit insgesamt 70 Millionen bestehenden Mitgliedern zusammenführt. Das neue Programm ist einfach, transparent und lohnend und führt drei optimierte Mitgliedschaftsstufen ein, während alle aktuellen Vorteile wie Statusabgleich, Mitgliedstarife und Punkte, die niemals verfallen, erhalten bleiben. Die Mitglieder behalten ihren bisherigen Punktewert und profitieren von zusätzlichen Möglichkeiten, Punkte zu sammeln, während sie gleichzeitig Zugang zu einem besser vernetzten globalen Portfolio und einem vereinfachten Prämienprogramm erhalten. Weitere Einzelheiten zum neuen Treueprogramm werden am 16. November 2026 bekannt gegeben. "Bei WorldHotels Rewards standen unsere Gäste bei jeder Entscheidung im Mittelpunkt." "Durch umfangreiche Verbraucherforschung und das Feedback unserer Mitglieder haben wir erfahren, dass Reisende sich ein Treueprogramm wünschen, das sich intuitiv und transparent anfühlt und sie überall dort erkennt, wo sie hinreisen", sagte Joelle Park, Chief Marketing Officer von WorldHotels. "Durch die Zusammenführung unserer Treueprogramme unter dem Namen WorldHotels Rewards erleichtern wir es unseren Gästen, die gesamte Bandbreite unseres Portfolios zu entdecken, das passende Hotel für jede Reise zu finden und sich überall willkommen zu fühlen." Verbesserte digitale Plattform für skalierbares lokales Gastgewerbe

Um dieses neue Bonusprogramm zu unterstützen und die Gästebindung zu modernisieren, hat WorldHotels umfassend in seine digitale Infrastruktur investiert und eine neue Website sowie eine überarbeitete mobile App eingeführt. Kernstück ist eine eigens entwickelte Entdeckungsplattform, die auf über 10.000 Stunden an Erkenntnissen basiert, die von Hotelteams weltweit gesammelt wurden. Diese Erkenntnisse helfen Reisenden, Hotels, Viertel und Erlebnisse im gesamten Portfolio zu entdecken, und bieten gleichzeitig eine Benutzererfahrung, die die Verwaltung von Buchungs- und Treueaktivitäten vereinfacht. Durch die Verknüpfung von lokaler Expertise, Kundenbindung und digitaler Auffindbarkeit auf einer einzigen Plattform hilft WorldHotels Reisenden dabei, mehr vom Portfolio zu entdecken, und erhöht gleichzeitig die Sichtbarkeit und die Möglichkeiten für Direktbuchungen für Hotelbesitzer. WorldHotels Collection: Unabhängige Hotels mit Charakter

Im Zuge dieser Umstrukturierung werden die gehobenen und luxuriösen Hotels des Portfolios nun unter der WorldHotels Collection zusammengeführt, einer globalen Plattform für unabhängige Hotels, die die Individualität bewahrt, die zunehmend die Wahl der Reisenden bestimmt. Die WorldHotels Collection umfasst sechs Kategorien: WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive, WorldHotels Crafted, WorldHotels Backdrop und WorldHotels Residences. "Die Zukunft der Luxushotellerie liegt nicht in der Standardisierung." "Es geht darum, außergewöhnlichen unabhängigen Hotels zu helfen, auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein und zu wachsen, während sie gleichzeitig ihrer Identität treu bleiben", sagte Ron Pohl, Präsident der WorldHotels Collection. "WorldHotels Collection vereint Unabhängigkeit und Größe und bietet Eigentümern Zugang zur kommerziellen Stärke, Technologie und den Nachfragetreibern eines großen Hotelnetzwerks, während gleichzeitig die maßgeschneiderten, lokalen Erlebnisse erhalten bleiben, die Reisende heute suchen." Die WorldHotels Collection expandiert in einigen der am schnellsten wachsenden Kategorien der Hotelbranche: WorldHotels Residences verbindet privates Wohneigentum mit luxuriösen Gastgewerbedienstleistungen und Markenzugehörigkeit, während WorldHotels Backdrop Reisende mit unverwechselbaren Reisezielen verbindet, wo sich immersive Naturkulissen und gehobene Unterkünfte vereinen. Zusammen erweitern diese Plattformen die Wachstumschancen für Entwickler, Eigentümer und unabhängige Betreiber, die Zugang zu globalem Vertrieb und Markenbekanntheit suchen. Weitere Informationen finden Sie unter WorldHotels.com . Neue Logos von WorldHotels, hochauflösende Bilder und B-Roll-Material sind hier verfügbar. Über WorldHotels

WorldHotels ist ein globales Hotelportfolio mit mehr als 4.000 Hotels und Resorts unter 18 Marken in über 100 Ländern. Von luxuriösen und Boutique-Aufenthalten bis hin zu preisbewussten Reisen verbindet WorldHotels globale Reichweite mit lokaler Expertise und erfüllt die Bedürfnisse von Freizeit- und Geschäftsreisenden sowie von Hoteliers weltweit. Geleitet von dem Bestreben, Reisen einladender zu gestalten, verbindet WorldHotels Gäste mit den Vierteln und Erlebnissen, die jedes Reiseziel einzigartig machen. Über WorldHotels Rewards können 70 Millionen Mitglieder vereinfachte Vorteile im gesamten Portfolio genießen, mit Punkten, die nie verfallen, exklusiven Mitgliedstarifen und flexiblen Einlösemöglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter WorldHotels.com und folgen Sie WorldHotels auf Instagram , Facebook und LinkedIn . Über WorldHotels Rewards

WorldHotels Rewards ist das globale Treueprogramm des WorldHotels-Portfolios und verbindet 70 Millionen Mitglieder mit lohnenden Reiseerlebnissen in mehr als 4.000 Hotels weltweit. Das Programm ist auf Einfachheit ausgelegt und bietet Punkte, die nie verfallen, exklusive Mitgliedertarife und flexible Einlösemöglichkeiten. Mitglieder können Buchungen verwalten, Prämien verfolgen und Punkte über die WorldHotels Rewards App und online einlösen. WorldHotels Rewards-Mitglieder können Prämien bei einer Vielzahl von Marken sammeln und einlösen, darunter: Luxus und Lebensstil: WorldHotels Collection, WorldHotels Backdrop, Aiden

Gehoben: Best Western Premier, BW Premier Collection

Reisen im Alltag: BW Signature Collection, Best Western Plus, GLo, Best Western

Wert: SureStay Hotels, SureStay Collection

Längere Aufenthalte: Executive Residency, @HOME by Best Western, SureStay Studio Erfahren Sie mehr oder melden Sie sich kostenlos an unter WorldHotels.com/RewardsOverview . MEDIENKONTAKT

Praytell

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