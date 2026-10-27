84 der Anleger* planen, ihre Investitionen in private Märkte innerhalb der nächsten zwei Jahre zu erhöhen

Private Equity und Private Credit stehen bei den Anlageklassenstrategien für Wachstum an erster Stelle

66 bevorzugen eine Kapitalbindung von vier bis sechs Jahren, was die Präferenz für höhere Liquidität und besseren Zugang zu Kapital unterstreicht

Laut einer heute veröffentlichten neuen Studie von Brown Brothers Harriman (BBH) Investor Services gewinnen private Märkte für die Gesamtportfolios der Anleger zunehmend an Bedeutung.

In der zweiten jährlichen Private Markets Investor Survey von BBH geben mehr als ein Viertel der Anleger an, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als 30 ihrer Investitionen in Strategien für private Märkte fließen werden. Die meisten Anleger (84 %) planen, ihre Investitionen in private Märkte innerhalb der nächsten zwei Jahre zu erhöhen, wobei Private Equity mit 54 - ein Anstieg um 16 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr das beliebteste Ziel für Neuinvestitionen darstellt, gefolgt von Private Credit mit 44 - ein Anstieg um 20 Prozentpunkte im Jahresvergleich. Die Umfrage erfasst die Meinungen von 500 institutionellen Anlegern und Vermögensberatern in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und Japan.

Liquidität kristallisiert sich im diesjährigen Bericht als oberste Priorität für Investoren heraus. Die Investoren gaben an, dass ihr bevorzugter Zeithorizont für den Kapitaleinsatz in privaten Märkten vier bis sechs Jahre beträgt, gefolgt von einer Präferenz für einen noch kürzeren Zeithorizont von zwei bis drei Jahren. Diese kürzeren Kapitalbindungsfristen könnten zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass drei von vier Investoren in privaten Märkten angaben, die Zeit bis zur Kapitalrückzahlung habe sich im vergangenen Jahr verlängert.

"Investoren wenden sich den privaten Märkten zu, und makroökonomische sowie geopolitische Unsicherheiten stärken diese Überzeugung nur noch", sagte Lata Vyas, Leiterin des Bereichs Alternative Client Solutions bei BBH. "Gleichzeitig werden sie in Bezug auf Liquidität immer anspruchsvoller und möchten genau verstehen, wie diese funktioniert: wie Rücknahmen geregelt sind und was sie erwarten können, wenn sie Zugang zu ihrem Kapital benötigen."

Die Ergebnisse heben zudem Transparenz als zentralen Schwerpunkt für Anleger hervor, verbunden mit der klaren Forderung nach einer zuverlässigeren Berichterstattung über Liquiditätsberechnungen sowie Klarheit hinsichtlich Rücknahmeregeln und Gating-Kriterien. Um diese Aspekte besser zu verstehen, wenden sich mehr als drei Viertel der Befragten an GPs oder Berater, um Unterstützung zu erhalten.

Bei der Betrachtung innovativer Produkte stufen Anleger ETFs für private Märkte als attraktive Fondsstruktur ein, doch die meisten geben an, dass eine bessere Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Bestände sowie eine höhere Liquidität und Handelseffizienz die Einführung dieser Fondstypen beschleunigen würden.

Zum Thema Innovation sehen institutionelle Anleger und Vermögensberater in der Tokenisierung mehrere Vorteile für die privaten Märkte, wie beispielsweise Blockchain-Sicherheit, Bruchteilsbesitz und ein erweitertes Liquiditätsfenster.

"Das Interesse an Produktinnovationen in den privaten Märkten wird durch den Wunsch der Anleger nach größerer Liquidität und mehr Zugangsoptionen untermauert", sagt Chris Adams, Global Head of Business Development für Alternative Funds Services bei BBH. "Erfolgreich sein werden jene Manager, die Strukturen, die Liquidität bieten wie beispielsweise Evergreen-Fonds -, mit klaren Regeln, echter Transparenz und einem echten Engagement für die Aufklärung der Anleger verbinden."

Klicken Sie hier, um die BBH Investor Services-Umfrage unter Anlegern in privaten Märkten 2026 herunterzuladen.

Für die Zwecke dieser Pressemitteilung umfasst der Begriff "Anleger" die kombinierte Zielgruppe aus institutionellen Anlegern und Vermögensberatern im Rahmen der unten beschriebenen Methodik.

Umfragemethodik: Die "BBH Private Markets Investor Survey" wurde von Wakefield Research zwischen dem 5. und 17. August 2026 unter 500 institutionellen Anlegern und Vermögensberatern in den Vereinigten Staaten (150), dem Vereinigten Königreich (100), Japan (100), Deutschland (100) und der Schweiz (50) mittels einer E-Mail-Einladung und einer Online-Umfrage durchgeführt. In jedem Markt wurde eine 50/50-Quote zwischen institutionellen Anlegern (Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungsfonds, Stiftungen, Versicherungsgesellschaften und Family Offices) und Vermögensberatern (Privatbanken, RIAs und Vermögensverwaltungsgesellschaften) festgelegt. Die teilnehmenden Vermögensberater betreuten akkreditierte, vermögende oder sehr vermögende Kunden.

Über Brown Brothers Harriman (BBH)

Brown Brothers Harriman (BBH) ist eine global tätige Firma für Finanzdienstleistungen, die bekannt ist für ihren Premiumservice und ihre Fachkenntnisse. Seit mehr als 200 Jahren unterstützt BBH seine Kunden dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern, gezielt Innovationen umzusetzen und im Finanzmarkt erfolgreich zu agieren. In mehr als 90 Märkten und mit 18 Niederlassungen weltweit sind 6.000 Mitarbeiter für die Kunden tätig. Als Private Partnership ist BBH so strukturiert, dass die Kunden und deren langfristiger Erfolg an erster Stelle stehen.

BBH Investor Services ist ein führender Anbieter von Asset-Servicing- und Betriebsmodell-Lösungen für globale Vermögensverwalter und Finanzinstitute. Zu den Asset-Servicing-Leistungen gehören Verwahrung, globale Steuerdienstleistungen, Depositar- und Treuhanddienstleistungen, Fondsbuchhaltung, Verwaltung und Transferagentur. Lösungen für Betriebsmodelle befassen sich mit Herausforderungen in den Bereichen Plattform, Daten und Konnektivität in Umgebungen mit offener Architektur und helfen den Kunden dabei, Wachstum, betriebliche Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig das Berichtswesen und die Aufsicht zu verbessern.

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