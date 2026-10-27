Neue temperaturgeführte Anlage in Bologna stärkt das Logistikangebot für Lebensmittel und Getränke und erweitert integrierte End-to-End-Lieferkettenlösungen in Europa

BOLOGNA, Italien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World hat in Italien erstmals einen Geschäftsbereich für die Kontraktlogistik von schnelldrehenden Konsumgütern (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) eröffnet. Die 22.000 m² große, temperaturgeführte Anlage nahe Bologna steht mehreren Kunden zur Verfügung und ist auf die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie des E-Commerce- und Konsumgütersektors ausgerichtet.

Mit diesem Schritt baut DP World seine bestehende Logistikpräsenz in einem der größten Konsum- und Produktionsmärkte Europas weiter aus und stärkt seine Kompetenzen in der Kontraktlogistik für den Lebensmittel- und Getränkesektor. Am Standort Castel San Pietro Terme nahe Bologna bündelt DP World Lagerhaltung, Transport, E-Commerce-Fulfillment und Mehrwertlogistik. So entstehen integrierte End-to-End-Lieferkettenlösungen für Kunden in Italien und ganz Europa.

Der Betrieb wurde im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Alce Nero aufgebaut, einem italienischen Bio-Lebensmittelunternehmen, das zugleich als Ankerkunde am Standort fungiert. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt DP World zentrale Teile der Logistik von Alce Nero, darunter Lagerhaltung, E-Commerce-Fulfillment und Transport. Dadurch kann sich Alce Nero vollkommen auf sein Kerngeschäft und das weitere Wachstum konzentrieren.

Rainer Schmid, CCO von DP World Europe, erklärt: "Die Eröffnung unseres ersten FMCG-Kontraktlogistikbetriebs in Italien ist ein wichtiger Meilenstein für DP World. Italien ist ein bedeutender europäischer Markt. Der Ausbau unserer Kompetenzen vor Ort stärkt unser Netzwerk und eröffnet zugleich neue Chancen im Lebensmittel- und Getränkesektor.

Unsere Partnerschaft mit Alce Nero zeigt beispielhaft, wie wir wachsen wollen: Wir setzen bei den konkreten Bedürfnissen unserer Kunden an, entwickeln passgenaue Lösungen und bauen darauf Kompetenzen auf, die anschließend auch andere Unternehmen im Markt unterstützen können."

Der Betrieb verfügt über temperaturgeführte Lagerbereiche mit einer Temperatur von 18 bis 20 °C, spezielle Infrastruktur für die Handhabung von Bio-Produkten sowie integrierte Logistiktechnologie. Damit kann der Standort unterschiedlichste Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich unterstützen, darunter Premium- und Biomarken sowie Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Konsumgüter und Technologie.

Der 22.000 m² große, von mehreren Kunden genutzte Komplex bietet rund 30.000 Palettenstellplätze und zusätzliche Kapazitäten für weitere Kunden. Dank seiner Lage nahe Bologna ist der Standort an den italienischen Binnenmarkt und wichtige europäische Transportkorridore angebunden. Damit schafft er eine solide Grundlage für DP World, das Angebot an Kontraktlogistiklösungen entsprechend der wachsenden Kundennachfrage weiter auszubauen.

Renzo Patelli, General Manager von Alce Nero Spa, erklärt: "Wir freuen uns sehr über den Start unserer Partnerschaft mit DP World. Die Suche nach dem richtigen Logistikpartner war für Alce Nero ein wichtiger Prozess. Unser Geschäftsmodell ist komplex: Es verbindet unterschiedliche Lieferketten, Mitglieder, Partner und Kunden über verschiedene Vertriebskanäle hinweg, die jeweils eigene Anforderungen und Logistikabläufe mit sich bringen.

Diese Partnerschaft ermöglicht uns einen stärker integrierten Umgang mit dieser Komplexität. Sie wird dazu beitragen, unsere Logistik effizienter, flexibler und reaktionsfähiger zu gestalten, während wir unser Wachstum in Italien und auf internationalen Märkten weiter vorantreiben. Zugleich können wir uns noch stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren: hochwertige Bio-Lebensmittel herzustellen und auf den Markt zu bringen, die den Werten entsprechen, von denen sich Alce Nero seit jeher leiten lässt."

Der Ausbau knüpft an die bestehende Logistikpräsenz von DP World in Italien an und stärkt zugleich das europaweite Netzwerk des Unternehmens. Damit unterstützt er die Strategie von DP World, Kunden zunehmend integrierte End-to-End-Lieferkettenlösungen anzubieten.

Hinweise für Redakteure

Über den Standort

Erster Kontraktlogistikbetrieb von DP World in Italien

22.000 m² großer, von mehreren Kunden genutzter Komplex in Castel San Pietro Terme nahe Bologna

Rund 30.000 Palettenstellplätze

Temperaturgeführte Lagerung bei 18 bis 20 °C

Spezielle Infrastruktur für die Handhabung von Bio-Produkten

Integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung, E-Commerce-Fulfillment und Transport

Kapazitäten für weitere Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie den Bereichen Konsumgüter, E-Commerce und Technologie





Weitere Einblicke, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet, finden Sie auf unserer Website: www. dpworld .com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Kris Thieren

Communications Director, West Europe, DP World

Kris. thieren @ dpworld .com

+32 (0) 474 71 64 73

Folgen Sie DP World auf:

X (Twitter): https://twitter.com/DP_World

LinkedIn: https://www. linkedin .com/company/ dp-world

Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von Innovationen, um bessere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zur Haustür des Kunden zu minimieren.

Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30 Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Eisenbahnknotenpunkte sowie Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel in ganz Europa.

WE MAKE TRADE FLOW

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02538a47-f504-4320-a480-595f03b00111

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cbcbcde3-18dc-4683-b4b3-b98a39bc2cf3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4241ad88-289b-48b6-a298-f44d16871410