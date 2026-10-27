© Foto: Dall-EDie Berichtssaison startet in die heiße Phase. Hier sind drei Aktien, die man vor den Quartalsberichten kennen sollte.
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Im Rahmen der Podcast-Reihe „Earnings³“ auf „Börse, Baby!“ werden drei relevante Aktien vor der anstehenden Berichtssaison analysiert. Im Fokus steht dabei insbesondere Apple, das aufgrund der Unsicherheiten in der Halbleiterbranche zuletzt als „sicherer Hafen“ für Anleger galt. Infolgedessen ist die Bewertung der Aktie (KGV) mittlerweile über ihre historische Bestmarke gestiegen, weshalb nun geprüft wird, ob das Papier aus fundamentaler Sicht weiterhin attraktiv ist.
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