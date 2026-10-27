DDN EXAScaler und Arcitecta Mediaflux werden 11 veraltete Speichersysteme ersetzen und so den Zugriff auf Forschungsdaten vereinfachen, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten gewährleistet wird

DDN, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für künstliche Intelligenz und Datenintelligenz, gab heute bekannt, dass die UNSW Sydney DDN mit der Bereitstellung einer neuen Speicherumgebung für Forschungsdaten im Rahmen des "Research Data Experience" (RDE)-Programms der Universität beauftragt hat. In Zusammenarbeit mit dem australischen Softwareunternehmen Arcitecta wird DDN sein paralleles Dateisystem EXAScaler mit der Datenmanagement-Plattform Mediaflux von Arcitecta kombinieren, um Forschern zu ermöglichen, weniger Zeit mit der Verwaltung von Daten und mehr Zeit mit deren Nutzung zu verbringen.

Nach einer umfassenden 18-monatigen Evaluierungsphase entschied sich die UNSW für einen integrierten Ansatz, bei dem elf veraltete Speichersysteme durch eine koordinierte Umgebung für Hochleistungsspeicher und Unternehmensdatenmanagement ersetzt werden sollen. Diese Entscheidung spiegelt eine allgemeine Herausforderung wider, vor der forschungsintensive Einrichtungen stehen: Wie lassen sich schnell wachsende wissenschaftliche Datensätze unterstützen und gleichzeitig die Infrastruktur vereinfachen, der Datenzugriff verbessern und die langfristigen Kosten verwalten?

Der DDN EXAScaler wurde für datenintensive Forschung, Hochleistungsrechnen und KI-Anwendungen entwickelt und ist ein paralleles Dateisystem, das einen Zugriff mit hohem Durchsatz auf große und komplexe Datensätze in großem Maßstab ermöglicht. Durch die Unterstützung sowohl von Flash- als auch von Festplattenspeicher können Organisationen einen Ausgleich zwischen Leistungsanforderungen und Infrastrukturkosten schaffen. Für Forschungseinrichtungen wie die UNSW bildet dies eine Grundlage für die Unterstützung anspruchsvoller wissenschaftlicher Arbeitslasten, ohne dass jeder Datensatz auf hochwertigen Speichermedien abgelegt werden muss.

"Weltklasse-Forschung verdient eine Dateninfrastruktur von Weltklasse. Bei unserer Partnerschaft mit der UNSW geht es darum, Forschern die Möglichkeit zu geben, weniger Zeit mit der Datenverwaltung und mehr Zeit mit wissenschaftlichen Entdeckungen zu verbringen", sagte Kevin Delane, President und CRO von DDN Inc. "Durch die Kombination von EXAScaler mit den Datenmanagement-Fähigkeiten von Arcitecta unterstützen wir die UNSW dabei, eine einfachere Grundlage für datenintensive Forschung zu schaffen eine Grundlage, die darauf ausgelegt ist, die Fragmentierung der Speicherstrukturen zu verringern und den Forschern mehr Zeit zu geben, sich auf ihre wissenschaftlichen Entdeckungen zu konzentrieren."

Die Architektur ist so konzipiert, dass Daten automatisch zwischen Hochgeschwindigkeits-Speicher-Caches auf dem Campus und einem zentralen System außerhalb des Campus übertragen werden. Forscher profitieren bei Bedarf von einem schnellen Zugriff, während die Universität für Daten, die keine Flash-ähnliche Leistung erfordern, kostengünstigere Festplatten einsetzen kann. Die Vor-Ort-Lösung wird zudem Cloud-Umgebungen unterstützen.

DDN ist der Hauptauftragnehmer des Projekts, wobei Arcitecta die Datenmanagement-Ebene bereitstellt. Arcitecta hat einen EXAScaler-Konnektor entwickelt, der Änderungen an den Metadaten des Dateisystems erfasst, damit diese von Mediaflux genutzt werden können, und verbindet so Hochleistungsspeicher mit umfangreicheren Tools zur Organisation und Verwaltung von Daten.

"Forschungsdaten sind nur dann von Wert, wenn die Menschen sie finden, verstehen und praktisch nutzen können", sagte Jason Lohrey, CEO von Arcitecta. "Durch die Integration von Mediaflux in EXAScaler wird die Verwaltung von Daten und Metadaten näher an die zugrunde liegende Speicherinfrastruktur herangeführt. Ziel ist es, die Verwaltung komplexer Forschungsdatenumgebungen zu vereinfachen, ohne dabei die für anspruchsvolle Workloads erforderliche Leistung zu beeinträchtigen."

Das Projekt begann am 1. September 2026. Die Lieferung der Ausrüstung ist für Anfang 2027 geplant; die Inbetriebnahme des Systems wird voraussichtlich im weiteren Verlauf des Jahres 2027 erfolgen.

Über DDN

DDN ist der weltweit führende Anbieter von Plattformen für KI-Datenspeicherung und Datenmanagement und treibt seit über 20 Jahren Innovationen in den Bereichen HPC, Unternehmensanwendungen und den größten KI-Implementierungen der Welt voran. Mit seinen Plattformen EXA, Infinia und den intelligenten Datenmanagement-Plattformen bietet DDN unübertroffene Leistung, Skalierbarkeit und geschäftlichen Mehrwert für Kunden, die KI-Fabriken der nächsten Generation, Hyperscale-Clouds und Initiativen für souveräne KI aufbauen. DDN ist der vertrauenswürdige Partner für Tausende der datenintensivsten Organisationen weltweit, darunter führende nationale Forschungslabore, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Hyperscaler, Finanzunternehmen und Innovatoren im Bereich autonomer Fahrzeuge. Weitere Informationen finden Sie unter www.ddn.com.

Folgen Sie DD N: LinkedIn, X und YouTube.

Über Arcitecta

Arcitecta entwickelt seit den Anfängen des Datenzeitalters die branchenweit besten Datenmanagement-Plattformen. Heute revolutioniert Arcitecta das Datenmanagement und die Datensicherung mit Mediaflux, einer leistungsstarken End-to-End-Dateninfrastruktur, die datenintensive Arbeitsabläufe in Umgebungen im Petabyte-Maßstab vereinfacht und so die Ergebnisse in Wirtschaft und Forschung verbessert. Mediaflux vereint Datenmanagementprozesse auf einer einzigen Plattform, vereinfacht die Verwaltung riesiger Datensätze und ermöglicht es weltweit führenden Akteuren, einige der schwierigsten Probleme unseres Planeten zu lösen. Weitere Informationen finden Sie unter www.arcitecta.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261026647963/de/

Contacts:

Medienkontakt

DDN Press Relations pr@ddn.com