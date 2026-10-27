Essen / Berlin (ots) -Die Unternehmen Hieber's Frische Center in der Kategorie Regional, Denns BioMarkt (Kategorie Klassik Food) und EURONICS (Kategorie Klassik Non-Food) sind heute Abend in Essen mit dem Deutschen Prospekt Award in Gold ausgezeichnet worden. Der Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen (BVDA) würdigte damit vor rund 170 geladenen Gästen vornehmlich gedruckte Werbebeilagen, die sich durch Relevanz, Design, die sinnvolle Verlängerung ins Digitale und Nachhaltigkeit auszeichnen.Anlässlich der Jahrestagung des Verbands gingen zweite und dritte Plätze an die Unternehmen Engelhorn - "Lifestyle im Quadrat - 135 Jahre Engelhorn" (Silber) und Bäckerei Behrens - "Die Montagstüte" (Bronze) in der Kategorie Regional; ALDI Nord - "Tiefpreis-Aktion mit Spargarantie" (Silber) und Kaufland - Prospekt mit Umleger zur Einführung der Kaufland Card XTRA (Bronze) in der Kategorie Klassik Food; Kölle Zoo - Prospekt März 2026 (Silber) und Blumen Risse - "Blütenlust bei Blumen Risse" (Bronze) in der Kategorie Klassik Non-Food.Der Deutsche Prospekt Award wurde erstmals 2021 vergeben. Im laufenden Jahr hatten sich 130 Unternehmen um die Würdigung beworben. Sebastian Schaeffer, Geschäftsführer im BDZV für den Bereich Kostenlose Wochenzeitungen, attestiert dem Jahrgang 2026 "ein insgesamt hohes Qualitätsniveau". Die Verlängerung ins Digitale wachse zusehends. "Wir erleben derzeit eher Evolution als Revolution. Viele Unternehmen entwickeln ihre Konzepte konsequent weiter", so Schaeffer. Bemerkenswert sei die hohe Zahl regionaler Einreichungen: "Auch regionale und mittelständische Unternehmen nutzen Prospekte für Kundenbindung, lokale Markenbildung, Information und Aktivierung."Mitglieder der Fachjury 2026 sind: Dirk Engel, Katja Heintschel von Heinegg, Babak Kharabi, Ralf Richter, Andreas Riekötter, Thomas Sarnowski, Guido Schneider, Stan Skolnik, Haldun Tuncay und Sebastian Schaeffer.Fotos von der Preisverleihung stehen hier zur Verfügung (http://www.bvda.de/wp-content/uploads/Deutscher_Prospekt_Award_2026_%C2%A9BVDA_Bernd_Brundert.zip) (Fotocredit: BVDA / Bernd Brundert).Pressekontakt:Sebastian SchaefferGeschäftsführer im BDZV für denBereich Kostenlose WochenzeitungenTel.: 030/726298-2824Mail: presse@bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55849/6379178