Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine Erholung vom Wochenauftakt fortgesetzt. Nach einem wechselhaften Handel zog der Leitindex SMI am späten Nachmittag nochmals deutlich an und überwand zeitweise die Marke von 14'600 Punkten. Damit rückte er bis auf rund 70 Punkte ans Allzeithoch heran. Gestützt wurde der Markt insbesondere von Novartis nach guten Quartalszahlen sowie von ABB, die ihre jüngste Erholung fortsetzten. Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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