Genf - Temenos hat im dritten Quartal mit dem Verkauf von Bankensoftware mehr eingenommen als im Jahr zuvor. Beim Gewinn hat der Software-Hersteller die Markterwartungen übertroffen. In den Monaten von Juli bis September 2026 erreichte der Umsatz 292,8 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Das waren 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die wichtigen Lizenzeinnahmen für Software stiegen um 23 Prozent auf 121,8 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab