Die Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" oder das "Unternehmen"), ein global tätiger Spezialversicherer und Teil der DB Insurance Co., Ltd., hat Guy House zum Senior Vice President für Vertragsrückversicherung ernannt. In dieser Funktion wird er vom britischen Standort des Unternehmens aus die Zeichnungsstrategie von Fortegra im Bereich der Vertragsrückversicherung leiten.

Guy House verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung auf dem Londoner Markt. Er hat Rückversicherungen in verschiedenen Produktlinien und Ebenen abgeschlossen und eingekauft, darunter Sach-, See-, Energie-, Terrorismus- und Luftfahrtversicherungen. Seine Fachkenntnisse umfassen Vertrags- und Retrozessionsrückversicherung, Direkt- und fakultative (D&F) Versicherung, Risikomanagement sowie Kapitalbeschaffung und -verwaltung.

Zuvor war House Leiter des Bereichs Sachversicherung bei Tamesis Dual, nachdem er von Markel International gekommen war, wo er als Senior Property D&F Underwriter tätig war.

Er verfügt über die ACII-Qualifikation und hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Durham University.

Über Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren bietet Fortegra über ihre Tochtergesellschaften Risikomanagementlösungen an, die Menschen und Unternehmen helfen, trotz Unsicherheiten erfolgreich zu sein. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungstochtergesellschaften über ein A.M. Best-Finanzkraftrating von A- (Excellent) und eine A.M. Best-Finanzgrößenkategorie von "X" verfügen, bieten wir ein vielfältiges Angebot an zugelassenen Versicherungsprodukten sowie Excess- und Surplus-Lines-Versicherungsprodukten und Gewährleistungslösungen an. Fortegra ist die eingetragene Dienstleistungsmarke der Fortegra Group, Inc., die zur DB Insurance Co., Ltd. gehört, und ist der Marketingname für das Versicherungsgeschäft ihrer verbundenen und Tochterversicherungsgesellschaften. Weitere Informationen: www.fortegra.com

Über DB Insurance

Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat die DB Insurance Co., Ltd. sich als einer der führenden Versicherer Koreas ein solides Fundament aufgebaut, indem sie Privatpersonen und Unternehmen absichert und gleichzeitig die Entwicklung der Versicherungsbranche des Landes vorantreibt. Das Unternehmen wurde 1962 als Koreas erster öffentlicher Kfz-Versicherer gegründet und nahm 2017 den Namen DB Insurance an, um seiner Vision, sich zu einer globalen Versicherungsgruppe zu entwickeln, Ausdruck zu verleihen. Mit einem Finanzkraftrating von A.M. Best in Höhe von A+ (Superior) in der Kategorie "XV" sowie einem S&P-Rating von A+ (stabil) bietet die DB Insurance ein umfassendes Portfolio an Sach-, Lebens- und Kfz-Versicherungen sowie eine breite Palette an Finanzdienstleistungen über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Lebensversicherung, Wertpapierhandel, Sparkassenwesen und Vermögensverwaltung. Für weitere Informationen: www.idbins.com.

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