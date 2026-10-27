AIDS Healthcare Foundation (AHF) brachte heute ein Rechtsgutachten in Umlauf, das von AHF Brasil und Third World Network (TWN) vorgelegt und von 11 Rechtsexperten unterzeichnet wurde. Es kommt zu dem Schluss, dass das "hybride Modell", das für den Anhang von World Health Organization Pandemic Agreement's Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS) zur Diskussion steht, nicht vereinbar ist mit dem, was die Länder bereits vereinbart haben.

Hintergrund

Während der COVID-19-Pandemie stellten Länder der Welt innerhalb weniger Tage Erregerproben und Gensequenzen zur Verfügung. Die Menschen im Globalen Süden mussten jedoch Monate, vielerorts sogar Jahre auf lebensrettende Tests, Impfstoffe und Behandlungen warten. Das WHO-Pandemieabkommen wurde verabschiedet, um zu verhindern, dass sich solche inakzeptablen Ungleichheiten wiederholen. Sein PABS-System beruht auf einer einfachen Vereinbarung: Wer von den von den Ländern bereitgestellten Erregerproben und genetischen Sequenzinformationen profitiert, muss im Gegenzug medizinische Produkte, den Austausch von Technologie und Know-how sowie finanzielle Beiträge bereitstellen.

Derzeit verhandeln die Regierungen über den Anhang, der diese Vereinbarung in verbindliche Regeln umsetzen soll. Doch die reichen Länder versuchen, die Rechenschaftspflicht zu schwächen, indem sie ein von Europa befürwortetes "Hybridmodell" unterstützen. Dieses ermöglicht es Unternehmen, sich zunächst Krankheitserreger und Daten anzueignen und erst später oder gar nie zu entscheiden, ob sie etwas zurückgeben. Zugang ohne garantierte Vorteile ist kein Kompromiss. Es ist eine Wiederholung von COVID-19.

Was das Gutachten aussagt

Der von 11 Rechtsexperten aus verschiedenen Regionen unterzeichnete Schriftsatz prüft das Hybridmodell anhand von Artikel 12 des Pandemievertrags, der im Konsens verabschiedet wurde, und kommt zu dem Schluss, dass es in vier Punkten den Anforderungen nicht gerecht wird:

Keine garantierten Vorteile. Artikel 12 verlangt klare, rechtssichere Bedingungen. Bei "grünem Licht" im Hybridmodell erhalten die Nutzer Zugang ohne Auflagen im Hinblick auf die Gewinnbeteiligung. Bei "orangefarbenem Licht" erhalten sie Zugang mit dem Versprechen, später einen Vertrag zu unterzeichnen, der noch nicht existiert und dessen Bedingungen noch nicht feststehen. Jedoch ist das Versprechen, später zuzustimmen, nicht garantiert.

Artikel 12 verlangt klare, rechtssichere Bedingungen. Bei "grünem Licht" im Hybridmodell erhalten die Nutzer Zugang ohne Auflagen im Hinblick auf die Gewinnbeteiligung. Bei "orangefarbenem Licht" erhalten sie Zugang mit dem Versprechen, später einen Vertrag zu unterzeichnen, der noch nicht existiert und dessen Bedingungen noch nicht feststehen. Jedoch ist das Versprechen, später zuzustimmen, nicht garantiert. Zugang und Vorteile werden getrennt. Artikel 12 behandelt den Zugang und die Aufteilung der Vorteile als ein einziges, gleichberechtigtes Paket. Das hybride Modell trennt diese beiden Aspekte voneinander.

Artikel 12 behandelt den Zugang und die Aufteilung der Vorteile als ein einziges, gleichberechtigtes Paket. Das hybride Modell trennt diese beiden Aspekte voneinander. Kein Schlupfloch. Artikel 12 sieht zusätzliche Elemente zur Stärkung des Systems vor, nicht zur Schwächung der bereits vereinbarten Verpflichtungen.

Artikel 12 sieht zusätzliche Elemente zur Stärkung des Systems vor, nicht zur Schwächung der bereits vereinbarten Verpflichtungen. Der Zugriff auf anonymisierte Daten birgt Risiken. Artikel 12 schreibt einen offenen Zugang zu Daten sowie Rückverfolgbarkeit vor. Wenn Nutzer anonym auf Sequenzdaten zugreifen können, lassen sich die Verpflichtungen zur Aufteilung der Vorteile nicht durchsetzen, und Risiken im Bereich der biologischen Sicherheit können nicht angemessen berücksichtigt werden.

"Die Länder haben sich bereits auf die Bestimmungen in Artikel 12 geeinigt", sagte Dr. Jorge Saavedra, Geschäftsführer des AHF Global Public Health Institute. "Und ein Anhang, der Gerechtigkeit nicht mit Rechenschaftspflicht verbindet, ist mit dem, was vereinbart wurde, nicht in Einklang zu bringen. Elf Rechtsexperten aus aller Welt sind zu demselben Schluss gekommen, und die Länder sollten diesen nachteiligen Vorschlag umgehend ablehnen."

Die Autoren fordern die Verhandlungsführer nachdrücklich auf, die "grünen" und "orangefarbenen" Pfade zu streichen und sich auf praktikable Lösungen zu konzentrieren: Nutzerregistrierung, Rückverfolgbarkeit und Standardverträge, in denen die Verpflichtungen zur Aufteilung der Vorteile klar definiert sind.

Das WHO-Sekretariat hat das Rechtsgutachten nicht auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Das WHO-Sekretariat hat das zum vorgeschlagenen Hybridmodell für den PABS-Anhang eingereichte Rechtsgutachten nicht zusammen mit den Stellungnahmen anderer Interessengruppen auf seiner Website veröffentlicht. Das Sekretariat hat auch keine Stellungnahme des South Centre veröffentlicht, die ebenfalls zu dem Schluss kommt, dass das Hybridmodell nicht realisierbar ist.

Diese Versäumnisse geben Anlass zur Sorge, dass das Sekretariat die Delegierten über die offizielle Veröffentlichung auf seiner Website nur auf einige Stellungnahmen der Interessengruppen aufmerksam macht.

"Angesichts der Tatsache, dass der Prozess ohnehin schon durch mangelnde Transparenz gekennzeichnet ist, tut sich das Sekretariat sicherlich keinen Gefallen, wenn es wertvolle Analysen selektiv aus der Betrachtung ausschließt", sagte Guilherme Faviero, Rechtsanwalt und Vertreter der Interessengruppen bei AHF Brasil.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Gesundheitsorganisation im Bereich HIV/AIDS, versorgt mehr als 3,3 Millionen Menschen in 50 Ländern darunter die USA sowie Afrika, Lateinamerika/Karibik, der asiatisch-pazifische Raum und Osteuropa mit modernster medizinischer Betreuung und setzt sich für ihre Interessen ein. Im Januar 2025 erhielt die AHF den MLK, Jr. Social Justice Award, die höchste Auszeichnung des King Centers für eine Organisation, die im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Pionierarbeit leistet. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie uns online unter AIDShealth.org, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok.

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Director, AHF Global Public Health Institute at the University of Miami

Guilherme.Faviero@ahf.org

Denys Nazarov, Director of Global Policy Communications, AHF, +1 (323) 308.1829, Denys.Nazarov@ahf.org