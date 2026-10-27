Der bisherige CTO übernimmt die CEO-Position, Branchenveteran Geoffrey Tate wird Vorstandsvorsitzender: Gemeinsam sollen sie die Serienfertigung und Markteinführung optischer Schaltkreise auf Basis der Siliziumphotonik vorantreiben

VALENCIA, Spanien und SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, ein führendes Unternehmen im Bereich Optical Circuit Switching (OCS) auf Basis der Siliziumphotonik für KI-Infrastrukturen, gibt die Ernennung seines Mitbegründers und bisherigen CTO, Dr. Daniel Pérez-López, zum CEO bekannt.

Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Geoffrey Tate, Mitglied des Verwaltungsrats und Investor, künftig den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen wird. Geoffrey Tate verfügt über jahrzehntelange Erfahrung darin, Technologieunternehmen von der frühen Wachstumsphase über den Börsengang bis hin zur Marktführerschaft mit Milliardenumsätzen zu führen. Darüber hinaus gehört er dem Verwaltungsrat von Ayar Labs an, einem Unternehmen, das optische Module entwickelt, die direkt mit anderen Komponenten in einem gemeinsamen Gehäuse integriert werden.

Der Führungswechsel folgt auf den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde über 125 Millionen US-Dollar. Zu den strategischen Investoren zählen NVIDIA und führende Risikokapitalgesellschaften. Prognosen zufolge wird der OCS-Markt bis 2030 auf mehrere zehn Milliarden US-Dollar anwachsen. Treiber dieser Entwicklung ist die Umstellung der Datenverbindungen in KI-Rechenzentren von Kupfer auf Glasfaser.

iPronics bietet seinen Kunden, darunter führenden Hyperscalern und Anbietern von KI-Infrastruktur, hochdichte, schnell rekonfigurierbare OCS-Lösungen auf Basis der Photonik.

"Maverick Silicon hat die Serie-B-Finanzierungsrunde von iPronics mitinitiiert, weil wir von Daniels herausragenden technischen Fähigkeiten und seiner Führungsstärke überzeugt sind. Wir sind sicher, dass er der Richtige ist, um iPronics in die nächste Wachstumsphase zu führen - unterstützt von Geoffs umfassender operativer Erfahrung und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz beim Ausbau von Halbleiterunternehmen", so Manish Muthal, Senior Managing Director bei Maverick Silicon.

"Wir haben bereits früh in iPronics investiert und seitdem miterlebt, wie Daniel zunehmend Erfahrung gesammelt und ein erstklassiges Team für die Entwicklung von Photonik-Technologien aufgebaut hat. Wir freuen uns sehr, dass er nun die Leitung des Unternehmens übernimmt, während iPronics in die Produktionsphase eintritt", sagte Amelia Armour, Partnerin bei Amadeus Capital Partners. "Ich möchte mich auch bei Christian Dupont dafür bedanken, dass er das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren geleitet und damit maßgeblich zu unserer erfolgreichen Serie-B-Finanzierungsrunde beigetragen hat."

Um den weltweiten Markteintritt voranzutreiben, baut iPronics sein hochmodernes Entwicklungszentrum in Valencia, Spanien, aus, erweitert seine Lieferkette und operativen Kapazitäten in Taiwan und verstärkt seine Führungsebene sowie seine Kundendienstteams in Santa Clara, Kalifornien.

ÜBER DANIEL PÉREZ-LÓPEZ

Dr. Daniel Pérez López (MSc, PhD) ist ein Pionier auf dem Gebiet der programmierbaren Photonik und Mitbegründer von iPronics. Das Unternehmen entwickelt rekonfigurierbare photonische integrierte Schaltungen (PICs), die optischer Hardware die Flexibilität von Software verleihen. Mit seiner wegweisenden Doktorarbeit an der Universitat Politècnica de València erzielte er eine weltweit rekordverdächtige Chip-Leistung und ermöglichte die erste experimentelle Validierung universell einsetzbarer, programmierbarer Photonik-Prozessoren. Für seine Leistungen erhielt er unter anderem ein Promotionsstipendium der IEEE Photonics Society, eine Auszeichnung für eine herausragende Doktorarbeit und die Medaille der Royal Academy of Engineering. Zudem wurde er in die erste "Photonics100"-Liste der Zeitschrift "ElectroOptics" aufgenommen und mit einem prestigeträchtigen Stipendium des Europäischen Forschungsrats ausgezeichnet. Nach seiner Tätigkeit im Bereich Quantenphotonik bei Xanadu Quantum Technologies in Kanada gründete er iPronics. Das Unternehmen wurde von Nature Research und der EE Times Silicon 100 als eines der führenden Hightech-Spin-offs ausgezeichnet. Bei iPronics treibt er die Entwicklung intelligenter optischer Verbindungselemente voran, die leistungsfähigere, skalierbare und energieeffiziente Hardware für KI ermöglichen. Zu den namhaften Investoren und strategischen Partnern, die iPronics weltweit unterstützen, zählen Maverick Silicon und NVIDIA.

ÜBER GEOFFREY TATE

Geoffrey Tate hat einen Bachelor of Science in Informatik von der University of Alberta und einen MBA der Harvard Business School sowie absolvierte Kursarbeiten im Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) an der Santa Clara University. Er war zehn Jahre bei AMD tätig und leitete dort verschiedene Geschäftsbereiche, zuletzt als Senior Vice President für Prozessoren. Als Gründungs-CEO stieg er während der Serie-A-Finanzierungsrunde bei Rambus ein. Sieben Jahre später führte er das Unternehmen an die Börse und blieb weitere sieben Jahre an dessen Spitze. In dieser Zeit erreichte Rambus eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar. Später half er Nanosolar, wieder auf Kurs zu kommen, und begleitete den Verkauf des Unternehmens. Außerdem war er Mitbegründer von Flex Logix, einem Anbieter von eingebetteter FPGA- und KI-Technologie, der 2024 von Analog Devices übernommen wurde. Heute ist Tate als Investor tätig, berät Light Street Capital strategisch und gehört dem Vorstand von Ayar Labs an, einem führenden Unternehmen im Bereich Co-Packaged Optics.

ÜBER IPRONICS

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching (OCS) an, die auf Siliziumphotonik basiert. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren. iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und weitere. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com.

Medienkontakte

ipronics@voxuspr.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21eb207a-ab56-4c30-aad9-28decb0961a1