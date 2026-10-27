AHS Properties wird nach dem Erwerb des Shangri-La Dubai für AED 1,1 Milliarden sein neues Gewerbeimmobilienprojekt "AHS Twin Towers" an der Sheikh Zayed Road auf den Markt bringen. Die Immobilie wird einer umfassenden Umgestaltung zu einem Gewerbezentrum der Klasse A unterzogen.

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Abbas Sajwani, Founder and CEO of AHS Properties (Photo: AETOSWire)

Die AHS Twin Towers liegen an einer der bedeutendsten Geschäftsachsen Dubais und werden dem Objekt eine neue architektonische Identität verleihen. Das Projekt wurde von Gensler, einem international anerkannten Architektur- und Designbüro, entworfen. Die Innenausstattung stammt von AHS Atelier, dem hauseigenen Designstudio des Unternehmens, das bei der Materialauswahl, den Details und der handwerklichen Ausführung beim gesamten Bauprojekt einen einheitlichen Ansatz verfolgt.

Die AHS Twin Towers weisen Erdgeschoss sowie 50 Stockwerke auf. Das Projekt wird flexible Büroflächen der Klasse A bieten, ergänzt durch eine integrierte Mischung aus Geschäfts-, Wellness- und Lifestyle-Einrichtungen. Mehr als 30.000 Quadratfuß sind für Wellness und Fitness vorgesehen, dazu kommen über 12.000 Quadratfuß für kulinarische Erlebnisse sowie mehr als 1.000 Parkplätze. Das umfassende Angebot umfasst ein exklusives Restaurant, einen privaten Wellnessbereich mit eigenem Sportbecken, Executive-Business-Lounges und einen natürlich gestalteten Dachgarten.

Abbas Sajwani, Gründer und CEO von AHS Properties, sagte: "Die AHS Twin Towers stellen unseren nächsten großen Schritt auf dem gewerblichen Immobilienmarkt in Dubai dar. Unternehmen in Dubai stellen heute sehr hohe Anforderungen an erstklassige Gewerbeimmobilien. Die Lage wird zwar immer von grundlegender Bedeutung bleiben, doch heute liegt der Fokus viel stärker auf Design, Ausstattung und dem Gesamterlebnis, das ein Gebäude bieten kann. Durch die Umwandlung des Shangri-La Dubai in die AHS Twin Towers vereinen wir diese Elemente an einer der renommiertesten Adressen der Sheikh Zayed Road. Unser Ziel ist es, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der widerspiegelt, wie Unternehmen und ihre Teams heute tätig werden möchten, und einen neuen Standard für die Gewerbeimmobilien zu setzen, der Dubais nächster Wachstumsphase entspricht."

AHS Twin Towers knüpft an den Erfolg von AHS Tower an, dem ersten Gewerbeimmobilienprojekt der Klasse A des Unternehmens, das bereits während der Bauphase für mehr als $700 Millionen verkauft wurde.

ÜBER AHS PROPERTIES

AHS Properties ist ein in Dubai ansässiger Entwickler von Luxusimmobilien, der 2021 vom einheimischen Unternehmer Abbas Sajwani gegründet wurde und sich auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten spezialisiert hat.

ahsproperties.com

ahstwintowers.com

*Quelle: AETOSWire

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