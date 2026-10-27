Listen Labs, die KI-Plattform zum Verständnis von Kunden, hat Listen Twins eingeführt individuelle KI-Modelle, die reale Personen aus der Zielgruppe eines Unternehmens nachbilden. Jeder "Twin" basiert auf einem ausführlichen Interview und kann vorhersagen, wie sich diese Person verhalten wird und warum. Unternehmen können ihrem eigenen Panel aus über 100 "Twins" eine Frage stellen und innerhalb von Sekunden sehen, wie ihre Zielgruppe reagieren würde.

Jeder "Listen Twin" basiert auf einer realen Person und wurde speziell für die Anwendungsfälle des jeweiligen Teams entwickelt. In Tests stimmten die Antworten des "Twin" mit einer Genauigkeit von 93 mit der Verteilung der Antworten realer Personen überein.

Die Funktionsweise

Die Teams definieren ihre Zielgruppe und die Entscheidungen, für die sie Entscheidungsgrundlagen schaffen möchten. Listen Labs rekrutiert passende Teilnehmer aus seinem Netzwerk von mehr als 50 Millionen Menschen, führt mit jedem einzelnen ein ausführliches Interview durch und erstellt dessen "Twin". Jedes Modell wird zudem mit den vorhandenen Kunden-, Persona- und früheren Studiendaten des Unternehmens angereichert.

Unternehmensweit können Teams ihren "Twins" jede beliebige Frage stellen. Jeder "Twin" antwortet mit seiner Begründung, dem dahinterstehenden Originalzitat aus dem Interview und einem Konfidenzwert. Er gibt keine Vermutungen ab, die über seinen Wissensbereich hinausgehen.

"Listen Twins" liefern täglich Antworten auf geschäftliche Fragen, wie zum Beispiel:

Welches Kampagnenkonzept sollten wir umsetzen? Marketingteams vergleichen Kampagnenkonzepte und ermitteln, welche Zielgruppen auf die jeweiligen Konzepte reagieren und warum. Im Tagesgeschäft testen dieselben Teams Botschaften, kreative Elemente, Werbetexte und Anzeigenvarianten.

Wie werden die Menschen auf unsere Ankündigung reagieren? Die Kommunikationsteams erkennen, welche Inhalte nicht gut ankommen, und überarbeiten den Beitrag, bevor die Nachricht veröffentlicht wird.

Wofür wären Kunden bereit, mehr zu bezahlen? Produktteams ermitteln, welche Funktionen einen höheren Preis rechtfertigen würden und welche die Kunden bereits erwarten, um ihre Roadmap zu priorisieren.

Sollten wir in diesen Markt einsteigen? Strategieteams untersuchen, wie die Menschen in einem anderen Land reagieren und was sich vor der Markteinführung ändern muss.

Bei "Go/No-Go"-Entscheidungen mit hohem Risiko empfiehlt Listen Labs weiterhin eine umfassende Marktforschung unter Einsatz seines KI-moderierten Produkts.

"Unsere Twins kennen die Geschichte hinter jeder Antwort. Und anhand von Millionen von Interviews haben wir Schlüsselfragen identifiziert, die Aufschluss darüber geben, wie sich Menschen tatsächlich verhalten. Die Fähigkeit, die Reaktionen von Menschen vorherzusagen, ist ein mächtiges Werkzeug. Deshalb entwickeln wir dies auf verantwortungsvolle Weise." - Alfred Wahlforss, Mitbegründer und CEO, Listen Labs

Erfahren Sie mehr unter listenlabs.ai/twins.

Über Listen Labs

Listen Labs ist die End-to-End-KI-Plattform für das Kundenverständnis. Die Studien von Listen Labs zeigen Unternehmen, was ihre Kunden denken, warum sie so denken und welche Maßnahmen sie ergreifen sollten. Das Unternehmen hat bereits mehr als 2 Millionen KI-gestützte Befragungen in einem globalen Netzwerk von über 50 Millionen Teilnehmern durchgeführt, und sein 130-köpfiges Team umfasst eine ganze Reihe interner Forscher und Experten für Marktanalysen. Listen Labs hat bis heute 100 Millionen US-Dollar eingeworben, darunter eine von Sequoia Capital angeführte Serie-A-Finanzierungsrunde und eine von Ribbit Capital angeführte Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 69 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmen zusammen, die von wachstumsstarken Start-ups bis hin zu globalen Konzernen reichen, darunter Anthropic, Microsoft und Chubbies. Erfahren Sie mehr unter listenlabs.ai.

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