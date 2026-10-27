Die regionalen Vorreiter Borouge International, ADNOC Gas, ADNOC Offshore und ADNOC Upstream stehen im Mittelpunkt und präsentieren ihre Erfolge im Bereich der industriellen KI auf Unternehmensebene

Cognite, der anerkannte weltweit führende Anbieter im Bereich der industriellen KI, gab heute die regionalen Gewinner seiner "AI Impact Awards" bekannt. Vertreter der ausgezeichneten Unternehmen ADNOC Gas und ADNOC Upstream trafen sich mit fast 200 Führungskräften aus Energie-, Gas- und petrochemischen Unternehmen der gesamten Region bei der jüngsten Etappe der "2026 Impact World Tour" von Cognite, die bereits in Houston, Oslo, Mumbai und Tokio Station gemacht hat und bis zum Jahresende weitere Veranstaltungen vorsieht.

Würdigung regionaler Vorreiter: Die "AI Impact Awards"

Das Programm AI Impact Awards würdigt Leistungen in den Bereichen KI-getriebene Innovation, operative Exzellenz und den Einsatz der industriellen KI- und Datenplattform von Cognite, um anlagenintensive Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und rentabler zu gestalten. Cognite ehrt die regionalen Gewinner im Rahmen der "World-Tour"-Veranstaltungen als Teil des Programms, dessen Schwerpunkt auf praktischen Erfolgen im Bereich der industriellen KI liegt. Zu den diesjährigen Gewinnern in der EMEA-Region gehören:

ADNOC Gas erhielt den Impact Award in der Kategorie "Enterprise Scale" als Anerkennung für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Skalierung seiner Industrial Data Intelligence (IDI)-Plattform, um den Zugriff auf kontextbezogene Betriebsdaten zu verbessern und den Einsatz digitaler sowie KI-gestützter Lösungen zu unterstützen.

ADNOC Upstream erhielt den Impact Award für Innovation in der Produktionsoptimierung für sein AiPSO-Projekt, das Betriebssignale aus verschiedenen Quellen in eine einzige, kontextbezogene Datenbasis umwandelt, um Produktionsabläufe und Ressourceneffizienz in Echtzeit zu optimieren.

Diese Gewinner reihen sich in eine angesehene Gruppe früherer Impact-Awards-Preisträger ein, zu der die Cognite-Partner Microsoft, Radix und Rockwell Automation sowie die Cognite-Kunden Aker BP, Cosmo Energy, International Paper, SLB und andere gehören.

Ebenfalls dabei: Innovatoren im Bereich industrieller KI teilen ihr Fachwissen

Auf dem Programm der World Tour standen Kundenperspektiven von zwei Organisationen, die die Einführung industrieller KI vorantreiben:

Borouge International Ghalib Al Afifi, Senior Vice President, Global AI Digital, berichtete, wie das globale Petrochemieunternehmen KI durch strategische Partnerschaften und den Aufbau von Kompetenzen bei den Mitarbeitern in seiner gesamten globalen Präsenz ausweitet.

ADNOC Offshore Dr. Slahadin Al Ashair, Projektmanager im Intelligent Operations Centre, erläuterte, wie die "Digital Factory" des Unternehmens Cognite nutzt, um mehr als 11 KI-gestützte digitale Zwillinge mithilfe eines von ihm mitentwickelten Ansatzes "Reality-Based Prescriptive Analytics" (RB-PdsM) zu betreiben.

Cognites Engagement in den VAE wird weiter ausgebaut

Die Veranstaltung in Abu Dhabi baut auf den anhaltenden Investitionen von Cognite in der Region auf. Im vergangenen Jahr gründete das Unternehmen eine eigene Niederlassung in den VAE und schuf damit einen lokalen Knotenpunkt für Fachwissen, Technologie und Kundensupport. Dieser Schritt spiegelt das Engagement von Cognite für seinen wachsenden Kundenstamm im gesamten Nahen Osten wider, während sich die VAE als weltweit führend im Bereich der angewandten KI positionieren.

"Kundeninnovationen mit industrieller KI und Daten schreiten schneller voran als je zuvor, und es wird in großem Maßstab auf kreativere Weise als je zuvor Mehrwert geschaffen", sagte Girish Rishi, CEO von Cognite. "Der Erfolg, den wir in Abu Dhabi feiern, ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was möglich ist, wenn führende Industrieunternehmen KI in ihren gesamten Betriebsabläufen skalieren. Cognite setzt sich weiterhin dafür ein, die Initiativen der Region zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, echte geschäftliche Wirkung zu erzielen."

Über die 2026 Impact World Tour

Die 2026 Impact World Tour ist eine globale Reihe dynamischer, eintägiger Veranstaltungen, die sich an Branchenführer, Dateningenieure und Ökosystempartner richtet. Durch interaktive Plattformdemonstrationen, vertiefende technische Schulungen und von Fachkollegen geleitete Diskussionen über Best Practices tauschen sich die Teilnehmer direkt mit Cognite-Experten und untereinander aus, um Fachwissen darüber aufzubauen, wie komplexe Daten in produktionsreife KI-Lösungen umgewandelt werden können. Die Tour vermittelt den Teilnehmern das praktische Wissen und die notwendigen Kontakte, um echte Produktionseffizienz zu steigern und transformative geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Über Cognite

Cognite macht KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung, Biowissenschaften sowie Stromversorgung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, zuverlässige Daten in Echtzeit bereitzustellen und so ihre anlagenschweren Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und rentabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform für Industriedaten und KI, die es allen Entscheidungsträgern vom Einsatzort bis hin zu entfernten Betriebszentralen erleichtert, auf komplexe Industriedaten zuzugreifen, diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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