Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 28.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Analysten-Kursziel über dem Dreifachen: Knackt die Aktie jetzt den Trend?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1MMEV | ISIN: DE000A1MMEV4 | Ticker-Symbol: GTH
Tradegate
27.10.26 | 16:56
0,150 Euro
+20,00 % +0,025
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
GERMAN TECH HOLDING GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GERMAN TECH HOLDING GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1040,81627.10.
0,1200,17027.10.
Dow Jones News
28.10.2026 00:33 Uhr
459 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien abgeschlossen

DJ PTA-News: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien abgeschlossen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien abgeschlossen

Frankfurt am Main (pta000/27.10.2026/23:59 UTC+1)

• Sämtliche 34,2 Mio. angebotenen Aktien bei GTH-Aktionären platziert • Gründer und seine Familie erhöhen ihren Anteil von 7% auf 47 % • Marktkapitalisierung vervierfacht

Frankfurt am Main, 27. Oktober 2026 - Die German Tech Holding GmbH & Co. KGaA (GTH) hat ihre zum Bezug öffentlich angebotenen eigenen Aktien mit Ablauf der Bezugsfrist am 27. Oktober 2026 vollständig platziert. Sämtliche 34,2 Mio. angebotenen eigenen Aktien wurden bei GTH-Aktionären platziert.

Davon wurden 11,7 Mio. Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten und 7,3 Mio. Aktien im Rahmen von Überbezugsanträgen erworben. Die verbleibenden Aktien wurden im Rahmen einer Backstop-Order von der GG Beteiligungen UG übernommen, an der der CEO und Gründer der GTH, Christoph Gerlinger, mit knapp 50% beteiligt ist.

Der Anteil von Christoph Gerlinger, seiner Familie und ihren Beteiligungsvehikeln steigt infolge der Platzierung von 7 % auf 47 % der ausstehenden Aktien. Die Zahl ausstehender Aktien erhöht sich von 11,4 Mio. auf 45,6 Mio. Die Gesellschaft hält 701.800 eigene Aktien.

Die erworbenen Angebotsaktien werden auf die in den Aktienkaufanträgen angegebenen Depots übertragen, voraussichtlich Anfang der 45. Kalenderwoche. Von Aktionären etwa zu viel gezahlte Beträge erstattet die Gesellschaft im Rahmen der Abwicklung des Angebots unverzüglich auf das Konto, von dem die Zahlung erfolgte.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und Life Sciences/BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Im Bereich Life Sciences prüft die GTH eine sich ihr bietende Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH und hat diesbezüglich ein Term Sheet unterschrieben. Zirnostics bereitet eine klinische Studie zur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fach überlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für die PSMA-PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß

MC Services AG

Fotini Vogiatzi

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      German Tech Holding GmbH & Co. KGaA 
           Humboldtstraße 60B 
           60318 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 348690520 
E-Mail:        ir@germantechholding.com 
Website:       germantechholding.com 
ISIN(s):       DE000A1MMEV4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793141940811 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 18:59 ET (22:59 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.