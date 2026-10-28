Die Internationale Verteidigungs- und Sicherheitsmesse Spaniens International Defence and Security Exhibition FEINDEF 27), die vom 18. bis 20. Mai 2027 im IFEMA Madrid stattfindet, ist bereits zu 94 ausgebucht. Dies spiegelt die starke Nachfrage und das große Interesse von Unternehmen und Institutionen aus der gesamten Branche wider.

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Ángel Olivares, President of the Feindef Foundation

Die Fundación Feindef gab dies am Montag bei der offiziellen Präsentation der fünften Ausgabe der Messe im Madrider Rafael-del-Pino-Auditorium bekannt. Die Messe wird voraussichtlich eine Fläche von mehr als 89.000 Quadratmetern einnehmen, was einem Anstieg von 46 gegenüber 2025 entspricht.

Mehr als 746 Aussteller haben ihre Teilnahme bestätigt, was einem Anstieg von 19 gegenüber der letzten Veranstaltung entspricht. Davon sind 37 Erstaussteller, und über 250 internationale Aussteller, was 33 der Gesamtzahl entspricht. Die Veranstaltung wird 14 internationale Pavillons bieten und damit ihre internationale Reichweite stärken, während die Verteidigungs- und Sicherheitsbranche national und international an Bedeutung gewinnt.

Den Vorsitz der Veranstaltung hatte Verteidigungsstaatssekretärin María Amparo Valcarce inne, und Gastgeber war Ángel Olivares, Präsident der Fundación Feindef. Ebenfalls anwesend waren Vertreter von TEDAE, AESMIDE und führender spanischer Rüstungsunternehmen.

Gerardo Sánchez Revenga, Präsident von AESMIDE und Vizepräsident der Fundación Feindef, erklärte: "FEINDEF hat sich von einer notwendigen Initiative zur Stärkung des Profils unserer Branche zu einem Instrument für industrielle Zusammenarbeit, Innovation und internationale Präsenz entwickelt."

Alberto Gutiérrez Moreno, Präsident von TEDAE und Vizepräsident der Fundación Feindef, bezeichnete die spanische Verteidigungsindustrie als "technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Motor" und erklärte, dass "das Wachstum von FEINDEF ein getreues Spiegelbild der Zeit ist, in der wir leben", die durch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit und ein wachsendes Interesse seitens Unternehmen und Institutionen gekennzeichnet sei.

In seinen abschließenden Worten betonte Olivares, dass die Verteidigungsindustrie "ein Motor der industriellen Entwicklung ist, qualifizierte Arbeitsplätze schafft und Innovationen fördert". Er führte das Wachstum der Messe auf "das Vertrauen, das die Branche in uns gesetzt hat, sowie auf die Dynamik und Qualität der spanischen Verteidigungsindustrie" zurück.

Zu den neuen Angeboten gehören "Innova for Def&Sec", das sich auf Start-ups, neue Technologien und industrielle Kompetenzen konzentriert, sowie "Hub Talento", das Studierende und junge Berufseinsteiger über Karrieremöglichkeiten in der Branche informiert.

Die FEINDEF 27 bringt öffentliche Verwaltungen, die Streitkräfte, Unternehmen, Hochschulen, Forschungszentren und Start-ups zusammen und fördert die Zusammenarbeit in den Bereichen technologische Innovation, Cyberabwehr, autonome Systeme, Raumfahrt, künstliche Intelligenz und sichere Kommunikation. Die Messe zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Institutionen und der Industrie zu stärken und gleichzeitig Technologien und strategische Fähigkeiten zu präsentieren, die für die Zukunft von Verteidigung und Sicherheit von Bedeutung sind.

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