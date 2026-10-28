Mithilfe der Partnerschaft wird Independent Media die Interaktion mit Lesern verbessern, hochwertige Werbezielgruppen aufbauen und das Wachstum im Bereich Affiliate-Marketing und E-Commerce fördern.

Hightouch, die führende Plattform für agentenbasiertes Marketing, gab heute eine Partnerschaft mit Independent Media, dem Herausgeber von "The Independent", bekannt. Independent Media wird Hightouch nutzen, um seine Kundendaten mit Marketing-Tools zu verknüpfen.

Mit Hightouch wird das Unternehmen seinen Lesern relevantere Mitgliedschafts- und Abonnementangebote unterbreiten, eine attraktive Leserschaft für seine Werbepartner aufbauen und sein Affiliate- sowie E-Commerce-Geschäft ausbauen.

"Um die Kundenbeziehungen zu vertiefen und unseren Geschäftspartnern echten Mehrwert zu bieten, müssen wir nahtlos von Erkenntnissen zum Handeln übergehen", sagte Krishan Gandhi, Director of Data Intelligence and Monetisation bei Independent Media. "Die Partnerschaft mit Hightouch ermöglicht es uns, unsere Daten aus dem Data Warehouse direkt in unseren Engagement-Tools zu nutzen, um die Customer Journey in Echtzeit und über alle Kanäle hinweg zu steuern und gleichzeitig hochwertige Zielgruppensegmente mit sehr viel größerer Geschwindigkeit und Agilität zu erstellen."

"Independent Media verfügt über eine große, treue Leserschaft und pflegt enge Beziehungen zu Werbekunden", sagte Matthew Lubeck, General Manager für die Region EMEA bei Hightouch. "Wir freuen uns, die Teams des Unternehmens zu unterstützen, ihre Daten besser zu nutzen, um beide Zielgruppen effektiver anzusprechen."

Über Hightouch

Hightouch ist die führende Plattform für agentenbasiertes Marketing und Kundendaten, die es Unternehmen ermöglicht, personalisiertes Marketing und Geschäftsabläufe auf der Grundlage ihrer besten Daten zu optimieren. Hightouch genießt das Vertrauen führender Marken wie Domino's, Autotrader, Cars.com, Aritzia und PetSmart und ermöglicht es jedem, personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen, das Performance-Marketing zu optimieren und durch den unternehmensweiten Einsatz von Daten und KI schneller voranzukommen.

Über Independent Media

Independent Media umfasst The Independent, The Standard, Bulletin, BuzzFeed UK, HuffPost UK, Tasty UK, Seasoned, IndyBest und indy100.

Durch marktführende Innovationen und Exzellenz in seinem Portfolio wegweisender Marken verfügt Independent Media über eine unvergleichliche Reichweite, Integrität und Autorität über seine Websites, Apps, Video- und Audioinhalte, Erlebnisangebote, Newsletter und sozialen Medienkanäle.

Zwar spricht jede Marke von Independent Media mit einer authentischen, einzigartigen Stimme ein treues und unverwechselbares Publikum an, doch alle stehen gemeinsam für Positivität, Inklusivität sowie hochwertigen Journalismus und Inhalte ein.

Das Netzwerk von Independent Media erreicht jeden Monat 650 Millionen Nutzer und verzeichnet über alle Marken und Plattformen hinweg 1,1 Milliarden Aufrufe von Inhalten.

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