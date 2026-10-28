Das Unternehmen führt eine gerätebasierte Entscheidungs-KI sowie Zero-Copy-Datenintegrationen mit führenden Data Warehouses ein, um Kundenprofildaten mit Echtzeitkontext zu verknüpfen; interaktive Demos sind für die Elevate'26 in London am 4. und 5. November geplant

Airship, das auf mobile Kundenerlebnisse spezialisierte Unternehmen, hat heute neue Funktionen vorgestellt, die Kundenerkenntnisse und Echtzeit-Kontext über eine einzige Plattform nutzbar machen. Aufbauend auf seiner bahnbrechenden Airship Decisioning AI für moderne mobile Plattformen wie iOS 27 hilft Airship Unternehmensmarken dabei, das Kundenverhalten in Echtzeit zu verstehen und personalisierte mobile Interaktionen zu bieten, die Konversion und Umsatz steigern.

Die Erwartungen der Kunden an maßgeschneiderte Erlebnisse steigen stetig, und veraltete Plattformen haben Mühe, Schritt zu halten. Eine Studie von Deloitte und Meta besagt, dass "80 der US-Verbraucher eher bei Marken kaufen, die personalisierte Erlebnisse bieten", doch viele Unternehmen können diese Erwartungen aufgrund von Datensilos, isolierten Systemen und Abhängigkeiten von Entwicklern nicht erfüllen.

Ein modernes Kundenerlebnis erfordert ein umfassendes Verständnis davon, wer ein Kunde ist und was er in Echtzeit benötigt. Die "Decisioning AI" von Airship verknüpft Kundenprofildaten direkt auf dem Gerät des Nutzers mit Echtzeitkontext, um sofort das optimale Erlebnis zu bieten. Indem diese Entscheidungen lokal auf der Grundlage von Signalen aus aktiven Sitzungen (wie aktuelle Bildschirmanzeigen, Warenkorbstatus und In-App-Verhalten) getroffen werden, beseitigen Marken Latenzzeiten und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Kundendaten.

"Relevanz in großem Maßstab ist der neue Standard für moderne Unternehmensmarken", sagte Brett Caine, CEO von Airship. "Seit über 15 Jahren ist unsere mobile Expertise aus Milliarden von Customer Journeys wegweisend dafür, wie die weltweit führenden Marken mit ihren Kunden auf deren persönlichsten Geräten in Kontakt treten. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter mit gerätebasierter KI-Entscheidungsfindung und Integrationen mit führenden Data Warehouses. So helfen wir Marken dabei, genau in dem Moment das richtige In-App-Erlebnis zu bieten, in dem die Absicht des Kunden erkannt wird und damit messbare Umsätze, Kundenbindung und Loyalität zu steigern. Wir knüpfen unseren Mehrwert an Geschäftsergebnisse, gestützt durch unsere 'Airship Results Guarantee'."

"Der entscheidende Moment ist der Augenblick, in dem ein Bildschirm geladen wird, und genau dann kostet Sie das Warten auf die Cloud Geld", sagte Mike Herrick, CTO von Airship. "Deshalb haben wir diese Entscheidung direkt auf das Gerät verlagert. Marken bringen das Wissen über ihre Kunden aus ihrem Data Warehouse ein, die App ergänzt dies um aktuelle Ereignisse, und das richtige Erlebnis wird sofort ausgewählt. Da die Entscheidungen in der App getroffen werden, bleiben die Kundendaten absolut sicher. Für Führungskräfte in den Bereichen Produkt, Mobile und digitale Erlebnisse bedeutet das eine Personalisierung, die mit ihren Kunden auf der Geschwindigkeit mobiler Geräte Schritt hält."

Wichtige Funktionen für die Echtzeit-Personalisierung

KI-basierte Entscheidungsfindung auf dem Gerät: Bewertet die kontextbezogene Logik lokal auf dem Gerät des Nutzers, sobald ein Bildschirm geladen wird, wodurch Serververzögerungen für eine sofortige Personalisierung vermieden und der Rechenaufwand in der Cloud erheblich reduziert werden.

Bewertet die kontextbezogene Logik lokal auf dem Gerät des Nutzers, sobald ein Bildschirm geladen wird, wodurch Serververzögerungen für eine sofortige Personalisierung vermieden und der Rechenaufwand in der Cloud erheblich reduziert werden. Kundendaten direkt vor Ort genutzt: "Zero Copy" liest Profildaten direkt aus führenden Data Warehouses aus, ohne Daten zu duplizieren, und schützt so die Privatsphäre der Kunden.

"Zero Copy" liest Profildaten direkt aus führenden Data Warehouses aus, ohne Daten zu duplizieren, und schützt so die Privatsphäre der Kunden. Inhalte, die stets aktuell bleiben: Externe Datenfeeds ziehen Live-Informationen (wie Wetter oder Lagerbestände) zum Zeitpunkt der Darstellung direkt in die Nachrichten ein.

Externe Datenfeeds ziehen Live-Informationen (wie Wetter oder Lagerbestände) zum Zeitpunkt der Darstellung direkt in die Nachrichten ein. Maßgeschneiderte Customer Journeys: "Data Branching" leitet jeden Nutzer basierend auf dem Echtzeit-Kontext auf dem Gerät auf den besten Pfad ganz ohne Entwicklerressourcen.

"Data Branching" leitet jeden Nutzer basierend auf dem Echtzeit-Kontext auf dem Gerät auf den besten Pfad ganz ohne Entwicklerressourcen. Automatisierte Aktionsauslöser: Verwandeln Sie Datenerkenntnisse in sofort ausgelöste Aktionen, wie beispielsweise die automatische Unterstützung von Kunden beim Abschluss abgebrochener Warenkörbe.

Verwandeln Sie Datenerkenntnisse in sofort ausgelöste Aktionen, wie beispielsweise die automatische Unterstützung von Kunden beim Abschluss abgebrochener Warenkörbe. Integrierte Analysen zur Ergebnisoptimierung: Echtzeit-Datenströme senden Erkenntnisse zum Nutzerverhalten im offenen Parquet-Format zurück an das Data Warehouse der Marke, sodass deren Teams aus dem Kundenverhalten lernen können.

ISO 42001-zertifizierte Governance für KI in großem Maßstab

Während Unternehmensmarken KI einsetzen, um ihr Wachstum voranzutreiben, bleibt Vertrauen unerlässlich. Gestützt durch die offizielle ISO-42001-Zertifizierung von Airship dem globalen Standard für Managementsysteme für künstliche Intelligenz geben diese Funktionen den Sicherheits-, Rechts- und Produktteams von Unternehmen die Gewissheit, dass ihre gerätebasierten KI-Entscheidungsprozesse auf den Prinzipien von "Privacy by Design" beruhen und durch robuste Sicherheitskontrollen abgesichert sind.

Live-Demos auf der Elevate'26 in London

Airship wird diese Lösungen als Hauptsponsor der Elevate'26 vom 4. bis 5. November in London live präsentieren. CEO Brett Caine wird den Gipfel eröffnen, und CTO Mike Herrick wird gemeinsam mit David LoPresti, dem Director of Mobile Experience bei U-Haul, KI auf dem Endgerät im produktiven Einsatz demonstrieren.

"Es ist einfach, Erlebnisse für bestimmte Segmente zu entwickeln, aber selbst innerhalb eines Segments legen Kunden Wert auf unterschiedliche Dinge", so LoPresti. "Durch die Zusammenarbeit mit Airship können wir KI auf dem Gerät und die von uns selbst entwickelten KI-Modelle nutzen, um echte Nuancen hinzuzufügen. Das ist technologisch kein Problem mehr."

Die Veranstaltung bietet außerdem Keynotes und Sessions zum Thema Skalierung von KI und Personalisierung mit Führungskräften von Gartner, Vodafone, Air France, One Football, BBC, M6, DAZN, Musgrave und The Very Group. Um das Programm einzusehen und sich anzumelden, besuchen Sie www.elevatesummit.info/elevate26-london.

ÜBER AIRSHIP

Airship ist die einzige kanalübergreifende Customer-Experience-Plattform, auf der mobiles Fachwissen und ergebnisorientierte KI alltägliche Interaktionen in wiederholbare Konversionen verwandeln. Seit über 15 Jahren ist Airship Vorreiter bei mobilen Innovationen von der Erfindung der ersten Push-Benachrichtigung, der ersten mobilen Bordkarte, der ersten Live-Aktivität und der ersten intelligenten Agentenflotte bis hin zur heutigen "Decisioning AI". Tausende weltweit führender Marken vertrauen auf Airship, um einheitliche kanalübergreifende Erlebnisse und koordinierte Customer Journeys zu bieten, die messbare Ergebnisse in großem Maßstab erzielen.

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