EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,05 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 15 Milliarden US-Dollar beläuft



28.10.2026 / 04:30 CET/CEST

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Bitmine kaufte in der vergangenen Woche 2,04 Millionen Aktien zurück Bitmine hat 2026 bisher insgesamt 22,9 Millionen Aktien zurückgekauft, was den größten jemals durchgeführten Aktienrückkauf eines Krypto-Treasury-Unternehmens darstellt. Bitmine hält 4,95 % des gesamten ETH-Angebots von 122,2 Millionen ETH. Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Nachricht des Vorsitzenden mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine verfügt über 5 227 037 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.356 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 76 Millionen US-Dollar, dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten Die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und "Moonshots" von Bitmine haben einen Gesamtwert von 15 Milliarden US-Dollar, darunter 6,05 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 514 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben NORWALK, Connecticut, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und "Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 15 Milliarden US-Dollar belaufen. Stand 25. Oktober 2026, 14:00 Uhr ET, umfassen die Kryptobestände des Unternehmens 6 051 933 ETH zu einem Kurs von 2.356 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 215 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung im Wert von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung im Wert von 76 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 514 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine betragen 4,95 % des gesamten ETH-Angebots (von 122,2 Millionen ETH). "Kryptowährungen gerieten durch dieselbe Risikoaversion unter Druck, die auch den Ausverkauf von KI-Aktien ausgelöst hat. Im Gegensatz zu Ende 2025 und Anfang 2026 waren die Kurskorrekturen bei Kryptowährungen vergleichsweise gering. Der ETH-Kurs ist seit seinem jüngsten Höchststand um 13 % gefallen, während US-Halbleiterwerte ($SOXX) im gleichen Zeitraum um 20 % gesunken sind. Wir glauben, dass dies ein weiterer Beweis dafür ist, dass ein Krypto-Bullenmarkt im Gange ist", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. "Bitmine hat in der vergangenen Woche Aktienrückkäufe durchgeführt und dabei 2,04 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 22,48 US-Dollar zurückgekauft. Wenn das Management der Ansicht ist, dass die Bitmine-Aktien relativ unterbewertet sind, beabsichtigt das Unternehmen, vorbehaltlich der Marktbedingungen und im Rahmen der bestehenden Rückkaufgenehmigung, Aktien wertsteigernd zurückzukaufen. Die Steigerung des Aktionärswerts bleibt unser oberstes Ziel", fuhr Lee fort. Im Jahr 2026 hat Bitmine 22,9 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 17,48 US-Dollar bzw. einem Gesamtbetrag von 399,6 Millionen US-Dollar zurückgekauft. "Dies ist der größte Aktienrückkauf eines Krypto-Treasury-Unternehmens aller Zeiten und spiegelt unser Engagement gegenüber den Aktionären wider", erklärte Lee. "Wir glauben, dass Bitmine gut positioniert ist, um den von uns erwarteten Krypto-Bullenmarkt zu übertreffen, da das Unternehmen seine Wettbewerbsposition im vergangenen Jahr inmitten eines Krypto-Winters (Bärenmarkt) gestärkt hat", erklärte Lee. "In der vergangenen Woche haben wir 10 452 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 ohne Unterbrechung Woche für Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Am 7. Oktober veröffentlichte Bitmine die neueste Nachricht des Vorsitzenden mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" ("Krypto-Bullenmarkt im Gange - dieser Zyklus dürfte der größte werden"). Die Präsentation ist auf der Bitmine-Website verfügbar ( Link zur Präsentation ). Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Zum 25. Oktober 2026 betrug der gesamte von Bitmine gestakte ETH-Bestand 5 227 037 (12,3 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.356 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei vollständigem Ausbau (unter der Annahme, dass Bitmines ETH vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt werden) würden sich die prognostizierten jährlichen ETH-Staking-Erträge auf 368 Millionen US-Dollar belaufen (bei einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,58 %). Dem stehen auf ein Jahr hochgerechnete Staking-Einnahmen von 318 Millionen US-Dollar gegenüber, basierend auf 5,2 Millionen gestakten ETH (86 % der von Bitmine gehaltenen 6,05 Millionen ETH)", fuhr Lee fort. Mit seinen Kryptowährungsbeständen liegt Bitmine unter den Ethereum-Treasury-Unternehmen weltweit auf Platz 1 und unter den Treasury-Unternehmen insgesamt auf Platz 2 hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 848 517 BTC im Wert von etwa 74 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act sowie das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2026 ebenso bahnbrechend sein werden wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien sowie Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität sowie Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "sieht voraus", "schätzt", "kann", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "sieht", "wahrscheinlich", "positioniert" oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die "Alchemy of 5%"-Initiative), und die Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel; (ii) die Strategie des Unternehmens zur Akkumulation digitaler Vermögenswerte sowie zur Verwaltung seiner Treasury, einschließlich Aussagen zu den fortgesetzten wöchentlichen ETH-Erwerben und dem Status des Unternehmens als größte ETH-Treasury der Welt; (iii) die Absicht des Unternehmens, eigene Aktien zurückzukaufen, wenn das Management die Aktien für relativ unterbewertet hält, der Zeitpunkt, der Umfang und die wertsteigernde Wirkung solcher Rückkäufe sowie das Ziel des Unternehmens, den Aktionärswert zu steigern; (iv) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten jährlichen ETH-Staking-Belohnungen von ca. 368 Millionen US-Dollar bei vollständiger Ausweitung (unter der Annahme, dass die ETH des Unternehmens vollständig gestakt sind) sowie der jährlichen Staking-Einnahmen von ca. 318 Millionen US-Dollar basierend auf den aktuell gestakten ETH; (v) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (vi) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Kryptomarktbedingungen, einschließlich der Annahme, dass ein Krypto-Bullenmarkt im Gange ist, dass der aktuelle Zyklus wahrscheinlich der größte ist und dass das Unternehmen gut positioniert ist, um den Krypto-Bullenmarkt zu übertreffen; (vii) die relative Wertentwicklung von ETH im Vergleich zu US-amerikanischen Halbleiteraktien sowie anderen Risikoanlagen; (viii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC Project Crypto die Finanzdienstleistungsbranche grundlegend verändern werden; und (ix) Aussagen zum Wert der Kryptowährungen, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere sowie "Moonshot"-Bestände des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität sowie Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter sowie gemeldeten Marktwerten, die erheblichen Schwankungen unterliegen können; Änderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine ETH-Akkumulationsziele, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5%", zu erreichen; Zeitpunkt, Umfang sowie Art etwaiger Aktienrückkäufe, die von den Marktbedingungen, dem Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens, dem verfügbaren Kapital und den Bedingungen der bestehenden Rückkaufgenehmigung des Unternehmens abhängen, sowie die Tatsache, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, eine bestimmte Anzahl von Aktien zurückzukaufen und Rückkäufe jederzeit aussetzen oder einstellen kann; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit sowie die MAVAN-Expansion zu finanzieren; betriebliche, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsvorgängen des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen sowie Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Erträge, Belohnungen und Einnahmen wesentlich von den prognostizierten Beträgen abweichen, unter anderem weil die Staking-Erträge schwanken und die ETH-Bestände des Unternehmens möglicherweise nicht vollständig gestakt sind; Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögensverwaltung, Staking sowie Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich der Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act, des SEC Project Crypto sowie anderer anhängiger Gesetze oder regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den "Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, einschließlich der Investitionen in Eightco Holdings und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, einschließlich Inflation, Zinssätze sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Änderungen am Ethereum-Protokoll; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern sowie die anderen Risikofaktoren, die in den Berichten des Unternehmens an die SEC beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen sowie Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in seinen sonstigen, von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten SEC-Unterlagen beschrieben werden, erheblich von den ausdrücklich genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Kopien dieser Unterlagen sind auf www.sec.gov sowie auf https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. 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