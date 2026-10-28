Die Logistikbranche steht aktuell vor einer existenziellen Herausforderung, die durch stark steigende Energiekosten geprägt ist. Laut dem Ölbulletin der Europäischen Kommission lag der Dieselpreis im EU-Schnitt Mitte Oktober bei 2,136 EUR je Liter und damit knapp 40 % über dem Vorjahr. Gleichzeitig verzögert sich der Aufbau emissionsfreier Infrastrukturen für den Schwerlastverkehr spürbar. Für Speditionen gewinnen damit Lösungen an Bedeutung, die den Verbrauch ihrer Bestandsflotten senken.
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