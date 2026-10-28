Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Das sind wilde Wochen beim Gold- und Silberpreis. Der Kampf um die runde Marke von 4.000 USD je Unze beim Gold befindet sich auf seinem Höhepunkt. Bullen und Bären liefern sich seit Tagen einen harten Wettstreit, um mal in der Börsensprache zu bleiben. Sollte die Marke halten, gehen Chartexperten von einem zügigen Rebound nach oben aus. Ohnehin ist die Zeit im Spätherbst saisonal eine tendenziell starke Phase bei den Edelmetallen. Am Markt selbst zeigen sich bereits Ausverkaufserscheinungen bei den Gold- und Silberaktien; von großen Produzenten über Developer bis zu den Junior-Explorern. Das eröffnet Chancen für mutige Anleger. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Hecla Mining, Desert Gold und Kinross Gold!Den vollständigen Artikel lesen ...
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