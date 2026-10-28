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Dow Jones News
28.10.2026 06:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Oktober 

=== 
*** 01:00 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 3Q 
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis 
     der Sitzung des geldpolitischen Rats 
  05:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q 
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q 
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK) 
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/Sandoz Group AG, Umsatz 3Q 
  07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q 
  07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q 
  07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Investorenkonferenz) 
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 3Q (13:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator November 
     PROGNOSE: -30,8 
     zuvor:  -30,6 
  09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 
     im Volumen von 5,5 Mrd EUR 
*** 12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q 
  12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
  12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q 
  13:30 GB/Schatzkanzler Healey legt Haushalt vor 
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 3Q 
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk mit Chairman Warsh) 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,75% bis 4,00% 
     zuvor:  3,75% bis 4,00% 
  21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q 
*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q 
*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q 
  21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q 
*** 21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q 
 
    - DE/Erstnotiz TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla/cbr

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October 28, 2026 01:05 ET (05:05 GMT)

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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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