Erst Mitte vergangener Woche kletterte die Coca-Cola-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 95 US$. Doch in den letzten Tagen legte der US-Getränkeriese den Rückwärtsgang ein und auch am gestrigen Dienstag verlor die Aktie knapp -2%. Konnte Coca-Cola mit seinen Quartalszahlen denn nicht überzeugen und wie sollten Anleger auf sie reagieren? Nichts auszusetzen An den Zahlen für das dritte Quartal gibt es rein gar nichts auszusetzen. Coca-Cola übertraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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