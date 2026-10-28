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Erst der freie Fall von knapp 670 Euro bis nahe an die 155 Euro, dann der Turbo nach oben. Die OHB-Aktie hat sich in nur wenigen Tagen mächtig berappelt. Vom Monatstief sind es über 50 Prozent nach oben. Der Auslöser ist u. a. ein Einstieg bei einem Spezialisten für Satellitenkommunikation. Dazu kommen ein Auftrag der ESA für den Mond und ein erfolgreich abgenommener Raketenprüfstand. Charttechnisch hat sich der Wind gedreht, denn der 50er SMA ist zurückerobert. Reicht der Schwung bis 300 Euro? Oder geht sogar noch mehr? Wir zeigen, was für die Rally spricht, wo die Hindernisse liegen und wie man das Ganze nüchtern einordnen sollte.

Der Rebound läuft

Die OHB-Aktie ist zurück. Erst ging es ein paar Wochen rapide runter bis nahe 155 Euro. Dann drehte der Kurs. Am Montag sprang er zeitweise um gut 10 Prozent auf 228 Euro. Zuletzt standen sogar mal über 230 Euro im Chart. Vom Monatstief sind das mehr als 50 Prozent nach oben. Der Auslöser kommt aus Bremen und klingt erst mal unspektakulär. Genau das macht die Geschichte so spannend. OHB steigt bei MediaMobil Communication ein. Per Kapitalerhöhung gehen 25 Prozent an den Raumfahrtkonzern. MediaMobil baut Kommunikationssysteme für harte Einsätze, etwa auf hoher See oder in Katastrophengebieten. Man kennt sich schon lange, seit 2020 arbeiten beide zusammen, zum Beispiel an Lösungen für Raketenstarts von der Nordsee. Was OHB zahlt, verrät das Unternehmen nicht. Dazu kommt weitere News. Die ESA hat OHB am 19. Oktober mit Studien für die Mondinfrastruktur OASIS beauftragt. Das sind Machbarkeits- und Vorentwurfsstudien, aber kein Bauauftrag. In Mainz wurde zudem der Eu-BEST-Prüfstand für Raketentriebwerke abgenommen, die EU förderte ihn mit 4,96 Millionen Euro. Schöne Meilensteine, aber noch keine echten Umsatzbringer, aber immerhin keine schlechten News, was man auch am Kurs ablesen kann.





Charttechnik

Beim Chart hat sich die Stimmung gedreht. Die Aktie hat den 50er SMA zurückerobert. Das ist ein positives Signal. Über dieser Linie haben wieder die Käufer das Sagen. Der Absturz bis 155 Euro wirkt im Rückblick wie ein Ausverkauf, der Stück für Stück aufgeholt wird. Das Momentum ist spürbar da, und die Bullen wittern wohl schon die Morgenluft. Wohin kann die Reise gehen? Die Marke von 220 Euro ist schon geknackt. Als nächstes Ziel nannten Chartanalysten 270 Euro. Darüber wartet die 300er-Marke, die auch dem Konsensziel der Analysten entspricht. Das wären von dem jetzigen Kurs aus roundabout 30 Prozent. Und die 400 Euro? Das wäre mutig, aber auch nicht ganz unmöglich, wenn das Momentum weiter Fahrt aufnimmt. Vom Hoch bei 623 Euro ist die Aktie aber noch recht weit entfernt. Der RSI lag zuletzt bei 55 und damit noch im recht neutralen Bereich - da könnte noch was nach oben gehen. Nach so einem Spurt sind aber auch Rücksetzer normal. Wichtig ist, dass der 50er SMA hält. Fällt die Aktie unter 190 Euro, rückt die Zone um 155 bis 165 Euro wieder ins Blickfeld. Dann wäre der Rebound vorerst vom Tisch. Vorsicht bliebe dann bei so einem Kursrückgang angebracht.





Was tun?

Im ersten Halbjahr stieg die Gesamtleistung um 11 Prozent auf 627,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 31 Prozent auf 60,4 Millionen Euro zu. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei rund 3,3 Milliarden Euro. Für 2026 peilt der Konzern 1,40 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 8 Prozent an. Das liest sich doch schon recht ordentlich, aber billig ist die Aktie dafür nicht. Auf Basis der Schätzungen liegt das KGV für 2026 bei rund 70, für 2027 bei gut 40. Die Analysten bleiben trotzdem optimistisch. Berenberg sieht 358 Euro, NuWays 340 Euro, die Deutsche Bank 300 Euro. Acht von neun Häusern raten zum Kauf, eines zum Halten. Doch zu bedenken gilt, dass MediaMobil, OASIS und Eu-BEST bisher Chancen sind, keine Gewinnbeiträge. Unterm Strich bleibt OHB spannend, aber auch anspruchsvoll und mit Risiken behaftet. Zahlen, Auftragsbestand und Chart sprechen für die Bullen. Die hohe Bewertung und der schnelle Anstieg mahnen zur Ruhe. Konservative Neueinsteiger warten womöglich auf einen Rücksetzer. Mutige steigen schon bei dem weiter anziehenden Momentum ein.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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