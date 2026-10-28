DJ Symrise steigert Wachstumstempo zum Vorquartal

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Bei Symrise hat sich das Wachstum im dritten Quartal noch beschleunigt, das Unternehmen rechnet für das Schlussquartal wegen einer höheren Vergleichsbasis allerdings mit einer Abschwächung. Der Duft- und Aromenhersteller aus Holzminden meldete auf organischer Basis für das abgelaufene Jahresviertel ein Plus von 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro - das sind 80 Basispunkte mehr als im zweiten Quartal, wie aus einer Mitteilung des DAX-Konzerns hervorgeht. Analysten hatten im Konsens mit 5,0 Prozent organischem Wachstum auf 1,28 Milliarden Euro gerechnet. (und 1,283 Mrd Euro)

Symrise hält an der Jahresprognose fest und sieht das organische Umsatzwachstum nahe am Mittelwert des Zielkorridors von 2,0 bis 4,0 Prozent.

Im abgelaufenen Quartal wurde das Volumenwachstum durch solide Kundennachfrage sowie günstigere Vergleichszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestützt, wie Symrise erklärte. Beide Segmente trugen zur starken Geschäftsentwicklung bei. Scent & Care verzeichnete ein organisches Wachstum von 5,6 Prozent, während Taste, Nutrition & Health ein organisches Plus von 5,2 Prozent erreichte. Pet Food sowie Care & Wellness seien zu einem positiven organischen Wachstum zurückgekehrt.

Angaben zum Gewinn machte Symrise für das dritte Quartal wie üblich nicht, bestätigte aber das EBITDA-Margenziel für 2026 von 21,5 bis 22,5 Prozent auf bereinigter Basis. Dabei wird aber wohl nur ein Wert in der unteren Hälfte des Zielkorridors erreicht, wie das Unternehmen erklärte.

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October 28, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)

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