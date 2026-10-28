DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

An den Märkten herrscht die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwochabend die Zinssätze unverändert lassen wird. Nach der Zinserhöhung im September signalisierten hochrangige Vertreter, dass sie sich mit einem weiteren Schritt nicht beeilen müssten. Anleger nahmen dies zur Kenntnis und senkten die Erwartungen einer Zinserhöhung im Oktober. Dann stärkten die in diesem Monat veröffentlichten Inflationsdaten die Argumente für eine neuerliche Zinserhöhung. Damit ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß auf dem Weg, keine weiteren Fortschritte in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent zu zeigen - ein Stillstand, der bis Anfang 2025 zurückreicht. Der Bauboom im KI-Bereich hat die Wirtschaft widerstandsfähig gehalten. Gleichzeitig sahen sich Unternehmen aufgrund von Zöllen und Energiepreisen mit höheren Inputkosten konfrontiert. Fed-Chairman Kevin Warsh äußerte sich kurz nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten. Er tat aber nichts, um die Erwartungen auf eine Beibehaltung des Zinsensniveaus zu ändern. Eine Erhöhung zum aktuellen Zeitpunkt käme weniger als eine Woche vor den Zwischenwahlen überraschend.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk mit Chairman Warsh) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,75% bis 4,00% zuvor: 3,75% bis 4,00%

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.760,25 +0,0 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.953,00 +0,5 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.847,30 -0,0 Topix-500 (Tokio) 3.991,71 -0,1 Kospi (Seoul) 6.012,44 +6,6 Shanghai-Composite 3.677,58 +0,8 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.094,11 +0,2

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Mittwoch zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien ohne einheitliche Tendenz. Überraschend starke Geschäftszahlen von SK Hynix zerstreuen Befürchtungen einer KI-Blase und geben Chipwerten in der Region Auftrieb. Ansonsten warten die Anleger aber auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch. Die Reserve Bank of New Zealand hat derweil überraschend eine Zinspause eingelegt, während Marktteilnehmer mehrheitlich eine Zinserhöhung erwartet hatten. Angeführt werden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, der wiederum von kräftigen Kursgewinnen der beiden Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix (+9,5%) und Samsung Electronics (+8,5%) getragen wird. Umsatz und Gewinn von SK Hynix erreichten im dritten Quartal Rekordhöhen. Die Zahlen linderten Befürchtungen, dass die hohen Ausgaben für KI aus dem Ruder liefen, kommentiert Analyst Josh Gilbert von eToro. Im japanischen Chipsektor springen Kioxia um 14 Prozent nach oben. Ibiden und Renesas verbessern sich um 8,1 und 6,6 Prozent. In Hongkong profitieren Semiconductor Manufacturing International mit einem Plus von 6 Prozent von SK Hynix. Hua Hong Grace Semiconductor gewinnen 7,4 Prozent. Ferner legen die Aktien der Bank Standard Chartered in Hongkong um 5,3 Prozent zu. Die Bank hat den Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert und den Ausblick angehoben. Die australische Börse wurde derweil von Inflationsdaten gebremst. Die Verbraucherpreise in Australien sind im September stärker als im Vormonat und deutlicher als angenommen gestiegen, was Zinserhöhungssorgen nährte. Die nächste Zinssitzung der RBA steht in der kommenden Woche an.

WALL STREET

NDEX Schluss +/- % Dow-Jones 52.377,57 +0,0 S&P-500 7.722,60 +0,6 Nasdaq Composite 26.477,81 +1,2 Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,29 Mrd 1,32 Mrd Gewinner 1.573 1.421 Verlierer 1.127 1.272 Unverändert 72 73

Uneinheitlich - Während es für den Dow-Jones-Index, belastet von den Abgaben bei Boeing und Sherwin-Williams, leicht abwärts ging, zeigten sich der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes mit Gewinnen - gestützt von wachsendem Optimismus über die anstehenden Quartalsberichte der sogenannten KI-Hyperscaler. Unter den großen Technologieunternehmen, die in den kommenden Tagen Quartalszahlen vorlegen, stiegen Alphabet um 0,8 Prozent. Microsoft gaben um 0,2 Prozent nach, Amazon legten um 1,6 Prozent zu. Boeing verzeichnete einen weiteren Quartalsverlust. Die Aktie war mit einem Einbruch von 11 Prozent größter Dow-Verlierer. UPS (+5,9%) hatte den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und im dritten Quartal einen höheren Umsatz erzielt. Coca-Cola (-1,6%) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, warnte aber vor den Folgen der Inflation. Auch Paypal (+2%) hatte die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. General Motors (+5,5%) verlegt ihre Börsennotierung von der New York Stock Exchange zur Nasdaq.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,74d +0,03 10 Jahre 4,99 +0,004 30 Jahre 5,30 +0,004

Die Renditen holten zwischenzeitlich moderate Abgaben wieder auf und legten leicht zu. Die Volatilität wurde mit der Verunsicherung wegen der US-Notenbanksitzung und dem künftigen Zinspfad erklärt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1117 -0,0 1,1122 1,1160 -5,4 EUR/JPY 175,52 -0,1 175,70 176,09 -4,6 EUR/GBP 0,8369 +0,1 0,8358 0,8374 -4,0 USD/JPY 157,87 -0,0 157,94 157,79 +0,8 USD/KRW 1.338,79 +0,9 1.326,27 1.324,45 -7,1 USD/CNY 6,6669 +0,0 6,6660 6,6684 -4,7 USD/CNH 6,6658 +0,0 6,6647 6,6678 -4,4 USD/HKD 7,8447 0,0 7,8445 7,8440 +0,8 AUD/USD 0,7032 +0,1 0,7024 0,7013 +5,4 NZD/USD 0,5613 -1,2 0,5680 0,5690 -2,5 BTC/USD 80.825,09 +0,2 80.704,50 79.567,81 -7,8

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index legte um weitere 0,2 Prozent zu. Der Greenback dürfte vor den Zwischenwahlen im November stark bleiben, selbst wenn die US-Notenbank am Mittwoch trotz erhöhter Inflationsrisiken die Zinssätze unverändert lasse, urteilten die Strategen von TD Securities. Der Euro büßte 0,4 Prozent auf 1,1125 Dollar ein.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.029,98 -0,7 -27,82 4.057,80 Silber 53,82 -1,0 -0,54 54,36 Platin 1.533,10 -0,5 -7,18 1.540,28

Der Goldpreis konnte sich von der Marke bei 4.000 Dollar je Feinunze weiter absetzen. Das Edelmetall gewann zum Settlement 0,9 Prozent auf 4.059 Dollar je Feinunze.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 101,57 +1,7 1,67 99,90 Brent/ICE 115,89 +1,8 2,01 113,88

Die Ölpreise gaben deutlicher nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verlor 1,7 Prozent auf 113,88 Dollar. Teilnehmer hofften mit Blick auf die Israel-Wahl auf diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Spannungen im Nahen Osten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

IRAN-KRIEG

Die USA haben mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert, sich nach den US-Zwischenwahlen auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Dies verlautete aus Kreisen von Personen, die über die Gespräche unterrichtet wurden. Die Mitteilungen über diplomatische und militärische Kanäle zählen zu einer wachsenden Zahl von Signalen dafür, dass die USA und Israel Vorbereitungen für eine neue Runde schwerer Kampfhandlungen gegen den Iran treffen.

RESERVE BANK OF NEW ZEALAND

hat den Leitzins auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Mittwoch unverändert gelassen. Damit überraschte sie die Geldmärkte, die eine weitere Zinserhöhung als nahezu sicher erachtet hatten. Der offizielle Leitzins verbleibt nach einer knappen Entscheidung des geldpolitischen Boards der Bank bei 2,75 Prozent. Die RBNZ fügte hinzu, dass weitere Zinserhöhungen weiterhin wahrscheinlich seien.

AUSTRALIEN / INFLATION

Die Verbraucherpreise stiegen im September im Jahresvergleich um 4,3 Prozent, nach 4,0 Prozent im August, wie das australische Statistikamt mitteilte. Die für die Geldpolitik wichtigere getrimmte Kernrate der Inflation stieg im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent und lag damit geringfügig höher als im August mit 3,5 Prozent.

USA / METHAN-EMISSIONSREGELN

Die Trump-Regierung arbeitet daran, Regelungen aus der Biden-Ära abzuschaffen, die darauf abzielen, die Emissionen des potenten Treibhausgases Methan zu begrenzen. Sie würde damit eine zentrale Forderung einiger ihrer Verbündeten aus der Öl- und Gasbranche erfüllen.

LG ELECTRONICS

Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf 708,40 Milliarden Won. Dies entspricht 534,1 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut einer Konsensschätzung von Factset mit einem Nettogewinn von 463,83 Milliarden Won gerechnet. Der Umsatz stieg um 8,9 Prozent auf 23,824 Billionen Won, während der Betriebsgewinn um 14 Prozent auf 781,90 Milliarden Won zulegte. Beide Kennzahlen lagen weitgehend im Rahmen der vorläufigen Schätzungen des Unternehmens.

SEAGATE

meldete für das am 2. Oktober beendete erste Geschäftsquartal einen Gewinn von 1,76 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 7,59 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn noch bei 549 Millionen Dollar beziehungsweise 2,43 Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis belief sich der Gewinn auf 7,68 Dollar je Aktie und übertraf damit die von Factset befragten Analysten erwarteten 7,45 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg von 2,63 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,23 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 4,15 Milliarden Dollar.

SK HYNIX

Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 39,776 Billionen Won und verfehlte damit die Erwartungen des Marktes. Analysten hatten laut einer von FactSet zusammengestellten Konsenserwartung mit 61,418 Billionen Won gerechnet. Der Umsatz erreichte mit einem Anstieg auf mehr als das Vierfache auf 104,615 Billionen Won einen Rekordwert. Der Betriebsgewinn erreichte mit 83,334 Billionen Won ebenfalls ein Allzeithoch. Die Aktionäre sollen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen im Gesamtvolumen von 75 Milliarden Dollar vom Erfolg des Unternehmens profitieren.

VISA

meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn von 6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,19 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,09 Milliarden Dollar oder 2,62 Dollar je Aktie ausgewiesen. Der bereinigte Gewinn lag bei 3,48 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 3,44 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 12,14 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Vorfeld 12,09 Milliarden Dollar erwartet.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 28, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)

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