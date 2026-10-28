Teneriffa, Spanien (ots) -Mit dem europäischen Marktstart führt vivo auch drei neue IoT-Produkte ein: vivo Buds Ultra, vivo Headphones Studio und vivo Buds Clip.vivo bringt heute offiziell die X500 Pro-Serie in Europa auf den Markt und kombiniert dabei ZEISS-Tele-Aufnahmen mit einer Reichweite von bis zu 400 mm[1] und 4K 240 fps High Frame Rate Video. Nach der Markteinführung der Serie in China im vergangenen Monat umfasst das europäische Line-up zwei professionelle Imaging-Flaggschiffe: das vivo X500 Pro Max, inklusive von einer 200-MP-ZEISS-APO-Telekamera, und das vivo X500 Pro, das professionelle ZEISS-Bildgebungsfunktionen in ein kompaktes Flaggschiff-Design bringt.Der Marktstart markiert zudem die neueste Erweiterung des Produktportfolios von vivo in Europa. Neben der X500 Pro-Serie stellt vivo drei neue IoT-Produkte vor: vivo Buds Ultra, vivo Headphones Studio und vivo Buds Clip.ZEISS Telephoto Imaging für Distanz und ActionDas Teleobjektiv der X500 Pro-Serie vereint vivos Innovationsgeist mit ZEISS-Expertise. Das X500 Pro Max verfügt über eine 200-MP-ZEISS-APO-Telekamera mit einem 1/1,4-Zoll Ultra-Sensing-Sensor HP0 und einer äquivalenten Brennweite von 85 mm. Es integriert eine CIPA 7.0-Professional-Stabilisierung, die längere Freihand-Belichtungszeiten bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht und gleichzeitig Bewegungsunschärfe reduziert.Angetrieben von der X-Track Engine bieten das X500 Pro Max und das X500 Pro eine professionelle Motiverkennung und -verfolgung sowohl im Foto- als auch im Videomodus. Die Lock-On-Motivverfolgung[2] hält Motive selbst dann scharf im Fokus, wenn sie sich kurzzeitig aus dem Bild bewegen oder vorübergehend verdeckt werden. Das X500 Pro Max unterstützt AF-Tracking mit bis zu 60 fps im Foto-Modus und liefert so eine flüssige und reaktionsschnelle Tracking-Leistung. Die Super-Snapshot-Engine erweitert die Aufnahme-Möglichkeiten auf große Distanzen mit einem 30-fachen Long-Range Motion Snapshot beim X500 Pro Max und einem 20-fachen beim X500 Pro. So lassen sich schnell bewegende Motive aus der Ferne klar einzufangen. Für die Videoproduktion unterstützen 4K 120 fps Pro AF Tracking Video und Auto Framing Video die präzise Motivverfolgung und den Bildausschnitt zusätzlich. In Kombination verbessern diese Funktionen das Action-Fotografie-Erlebnis bei Aufnahmen von schnell bewegten Motiven in dynamischen Szenarien wie Sport, Tierwelt und Konzerten.Für Kreative, die eine noch größere Reichweite verlangen, unterstützt das X500 Pro Max den 400 mm äquivalenten vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra und bietet leistungsstarke Super-Teleobjektiv-Funktionen für mühelose Aufnahmen aus der Ferne. Mit mehr als 10 Aufnahmemodi, darunter Stage, Snapshot und Pro, bietet es mehr Flexibilität, um entfernte Motive unter verschiedensten Aufnahmebedingungen einzufangen.Das X500 Pro hält ebenfalls die Imaging-DNA des X500 Pro Max inne und zeichnet sich gleichzeitig durch eine 85-mm-Äquivalent-ZEISS-APO-Telekamera aus, die mit einem 64-MP-vivo-x-Sony-LYTIA-610-Sensor ausgestattet ist. Zertifiziert nach ZEISS-APO-Standards für die Kontrolle chromatischer Aberrationen und mit einer ZEISS T*-Vergütung versehen, liefert die Kamera selbst bei hohen Zoomstufen eine präzise Farbwiedergabe und außergewöhnliche Klarheit. Die Kamera unterstützt den 20-fachen Long-Range Motion Snapshot und ist mit dem 200 mm äquivalenten vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2[3] kompatibel.Kinoreife Bilder, ob dynamische Action oder PorträtsDas X500 Pro Max und das X500 Pro verfügen über Kamerasysteme rund um eine ZEISS TrueDynamic Main Camera, die professionelle Kreative befähigen, außergewöhnliche Videoinhalte mit reichhaltigen Details und hohem Dynamikumfang bei schwierigen Lichtverhältnissen zu produzieren.Die ZEISS TrueDynamic Main Camera unterstützt Cinematic Pro Log Video und erfasst so noch mehr Details in Lichtern und Schatten für eine kinoreif anmutende visuelle Breite, die mit professionellen Kinokameras vergleichbar ist. Eine spezielle Log-Kurve, die genau auf den Ultra-High-Dynamic-Range-Bereich der Kamera von 17 EV[4] abgestimmt ist, bewahrt feine Details und Tonwertabstufungen und bietet professionellen Kreativen mehr Flexibilität in der Postproduktion. Von Porträtaufnahmen im Gegenlicht bis hin zu Sonnenauf- und -untergangsszenen behalten Kreative während des gesamten Videoworkflows - von der Aufnahme bis zum finalen Schnitt - die volle Kontrolle.Die Hauptkamera feiert zudem mit dem bahnbrechenden 4K Cinematic Portrait Video ihr Debüt und sorgt für gestochen scharfe Bildqualität sowie intelligente Porträtoptimierung in Videos. Sie bewahrt eine reiche Tonwerttiefe und natürliche Hauttöne unter komplexen Lichtverhältnissen, wodurch es einfach wird, authentische Porträtaufnahmen z. B. vor der Kulisse eines atemberaubenden Sonnenuntergangs einzufangen. Der neue Modus für 4K Cinematic Portrait Video bietet eine Reihe von kinoreifen Farbstilen, darunter die von vivo und ZEISS gemeinsam entwickelten Stile "Sunny Day" und "Vibrant". In Kombination mit dem ultrahohen Dynamikumfang liefern diese Stile einen klassischen Look direkt aus der Kamera.Für Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen unterstützt die ZEISS TrueDynamic Main Camera natives 4K 240 fps High Frame Rate Video mit verlängerter Aufnahmezeit. Verfügbar in den Modi Video, Pro Video und Zeitlupe (Slo-mo), bietet sie größere Flexibilität für Zeitlupenaufnahmen und die Postproduktion, wobei feine Details und flüssige Bewegungen selbst bei der Aufnahme schnell bewegter Motive erhalten bleiben. Ergänzend zu dieser High-Speed-Aufnahmefunktion verfügt das X500 Pro Max über eine 3°-Gimbal-Grade-OIS, die für stabile und flüssige Aufnahmen sorgt.Die X500 Pro-Serie ist der ideale Begleiter für die tägliche Content-Erstellung und bietet vielseitige Videofunktionen. Sie unterstützt Multi-Fokal 4K 120 fps High-Spec-Video und 4K Cinematic Color Video. Mit dem Film-Style-Modus bietet sie ein Bildseitenverhältnis von 2,4:1 und branchenführende Filmeffekte, einschließlich Bewegungsunschärfe, Lichthofbildung und Filmkorn, um den unverwechselbaren Look von Film originalgetreu nachzubilden - so lassen sich mit nur einem Tippen stimmungsvolle Aufnahmen einfangen. Stage Mode 3.0 bietet Auto Framing Fancam Video, 4K Dual-View Stage Video, 4K Stage All-in-One Recording und Super Telephoto Stage Snapshot, wodurch es einfach ist, unvergessliche Konzertmomente festzuhalten - egal ob man sich selbst, seinen Lieblingskünstler oder beides zusammen aufnimmt.Zudem verfügt die X500 Pro-Serie über verbessertes 4K Cinematic Color Video, das klassische, von Filmen inspirierte, Farbstile wie Paris Afterglow, Golden Hour und Pastel sowie die Unterstützung für 4K-Aufnahmen bietet. Über Farb- und Bildeffekte hinaus sorgen zusätzliche Werkzeuge im Movie Workshop der X500 Pro-Serie für noch mehr Vielseitigkeit und kreative Möglichkeiten für die Videoproduktion. Auto Framing verfolgt Motive intelligent, um sie im Bild zentriert zu halten, während Vortex Shot ultra-stabile 360°-Schwenks mit nur einem Tippen ermöglicht.Flagship-Performance und OriginOS 7Das vivo X500 Pro Max und das vivo X500 Pro werden vom MediaTek Dimensity 9600 Pro betrieben, der auf dem N2P-2-nm-Prozess von TSMC basiert und gemeinsam mit vivo entwickelt wurde, um authentische Bildgebung, professionelles Video und eine effiziente Flaggschiff-Performance zu unterstützen.Das vivo X500 Pro Max verfügt über ein 6,85 Zoll großes 2K ZEISS Master Color Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 1-144 Hz und einer lokalen Spitzenhelligkeit von bis zu 4400 Nits, während das vivo X500 Pro das ZEISS Master Color Display in einen kompakten 6,36-Zoll-Flaggschiff-Formfaktor bringt[5].Für den europäischen Markt ist das vivo X500 Pro Max mit einem 6750 mAh BlueVolt Akku ausgestattet, während das vivo X500 Pro über einen 6510 mAh BlueVolt Akku verfügt. Beide Modelle unterstützen 90W FlashCharge und 40W Wireless FlashCharge[6].Außerdem sind beide Modelle IP68- und IP69[7]-staub- und wasserbeständig und verfügen über Ultra-Hard-AR-Coating für den Objektivschutz, während das vivo X500 Pro Max zusätzlich Armor Glass für eine erhöhte Display-Langlebigkeit hat.Mit OriginOS 7 unterstützt die Origin Workbench Multitasking mit mehreren Fenstern, Task-Gruppen und App-übergreifendem Drag-and-Drop zwischen kompatiblen Apps, während die Origin Smooth Engine eine gleichbleibende Reaktionsfähigkeit durch Rechen-, Speicher- und Rendering-Optimierungen auf Systemebene unterstützt. Für das tägliche Teilen vereinfacht Quick Share die Dateiübertragung zwischen kompatiblen Geräten.OriginOS 7 führt außerdem eine Reihe von Personalisierungsfunktionen ein, darunter Wiggle Theme und Glint Theme, die interaktive und dynamische Effekte auf den Sperrbildschirm bringen, sowie Pet Pals Theme für spielerische Interaktionen auf dem Sperrbildschirm. StickIt ermöglicht darüber hinaus systemweite Sticker für eine noch größere Personalisierung bei alltäglichen Interaktionen.Professionelles Design, raffiniertes HandwerkskunstDas X500 Pro und das X500 Pro Max übernehmen das Tideline Design von vivo, bei dem das Kameramodul mit einer sanften Neigung, inspiriert von der glatten Kurve einer abnehmenden Flut, auf das Gehäuse trifft. Die erweiterte G3-Krümmung hilft dabei, das wahrgenommene Hervorstehen des Kameramoduls zu reduzieren, während Details wie der Master Ring, das metallische Kameramodul, kalt geformtes Glas und ein Objektivring einen raffinierten, von Kameras inspirierten Charakter unterstreichen.Für Europa ist das vivo X500 Pro Max in Starry Gray und Moonlit Black erhältlich, während das vivo X500 Pro in Sunny White und Moonlit Black angeboten wird. Starry Gray kombiniert seidenmattes, geätztes AG-Glas mit LDI-Glitzereffekten, Sunny White verwendet AG-Glas mit einer zweischichtigen Filmbeschichtung und Punktmuster, während Moonlit Black eine Rückseite aus Glasfaser mit einer sprüh-beschichteten, strukturierten Oberfläche hat.vivo erweitert sein IoT-Portfolio in EuropaDie vivo Buds Ultra sind vivos neue Flaggschiff-In-Ear-Kopfhörer (True Wireless). Ihr Pure Harmonic Hybrid Driver Setup kombiniert einen 11-mm-Dynamiktreiber mit einem maßgeschneiderten vivo × Knowles Balanced-Armature-Treiber und einem unabhängigen Hi-Fi-DAC. Die Quad-Mic Intelligent Noise Cancellation 2.0 bietet eine Rauschunterdrückungstiefe von bis zu 60 dB, während die Kopplung mit drei Geräten und eine Gesamtakkulaufzeit von bis zu 50 Stunden das tägliche Hören bei Arbeit, Unterhaltung und Reisen ermöglichen.Die vivo Headphones Studio, vivos erste Over-Ear-Kopfhörer für den europäischen Markt, kombinieren professionell abgestimmte 40-mm-Dynamiktreiber, Cinematic Spatial Audio und eine adaptive aktive Rauschunterdrückung von bis zu 58 dB in einem leichten Design von 238 g. Sie unterstützen die Verbindung mit bis zu drei Geräten und bieten bis zu 75 Stunden Musikwiedergabe bei ausgeschalteter Rauschunterdrückung.Die vivo Buds Clip, vivos erste Clip-on-Kopfhörer, ermöglichen Open-Ear-Listening in einem 5,2-g-Design. Ein 12-mm-Dual-Magnet-Dynamiktreiber sowie die Modi Balanced, Vocal Enhancement und Leakage Prevention passen das Hörerlebnis an verschiedene Umgebungen an. Die vivi Buds Clip lassen sich mit drei Geräten verbinden und haben eine Gesamtakkulaufzeit von bis zu 42 Stunden[8].VerfügbarkeitKunden in Deutschland können die vivo X500 Pro-Serie ab sofort über den offiziellen vivo Store unter vivo-official.com (https://vivo-official.com/) und den offiziellen vivo Store auf Amazon erwerben.Interessenten können bereits jetzt vivo-official.com/pages/x500 (https://vivo-official.com/pages/x500) besuchen, um sich eine Vorschau auf Angebote im Wert von bis zu 1.040 € anzusehen und den Newsletter zur X500-Serie zu abonnieren, während der Rabattcode 50FORX500 einen zusätzlichen Rabatt von 50 € in beiden offiziellen Stores gewährt.Vom 27. Oktober bis zum 30. November enthält jeder Kauf der X500 Pro-Serie ein Gratisgeschenk: einen Grip zum vivo X500 Pro Max oder vivo Headphones Studio zum vivo X500 Pro. Kunden erhalten außerdem 50 % Rabatt auf ein ausgewähltes Zubehör- oder IoT-Produkt, das zusammen mit einem Smartphone der X500 Pro-Serie erworben wird. Käufe über den offiziellen vivo Store beinhalten zusätzlich eine 2+1-Jahres-Garantie, eine fünfjährige Akku-Garantie, eine einjährige Display-Versicherung sowie drei Monate Google AI Pro mit 5 TB Google Cloud-Speicher. Im Rahmen der von vivo garantierten niedrigsten Preise des Jahres erstattet vivo die Differenz, falls der Preis in einem der beiden offiziellen Stores während des Black Friday sinken sollte.Das vivo X500 Pro ist in der Variante mit 256 GB ab 1.399 Euro erhältlich, das vivo X500 Pro Max mit 256 GB ab 1.599 Euro. Weitere Modellvarianten sowie aktuelle Preisinformationen sind im offiziellen vivo Store und im offiziellen vivo Store auf Amazon verfügbar.[1] "bis zu 400 mm" bezieht sich auf die optische Brennweite, die erzielt wird, wenn das vivo X500 Pro Max zusammen mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra verwendet wird und die Telephoto-Extender-Funktion in der Kamera-App aktiviert ist. Der vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra ist ausschließlich mit dem vivo X500 Pro Max kompatibel und separat erhältlich.[2] Lock-On-Motivverfolgung unterstützt ausschließlich menschliche Personen.[3] "200 mm äquivalent" und "400 mm äquivalent" bedeutet, dass bei Verwendung des X500 Pro Max oder des X500 Pro in Kombination mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 bzw. bei Verwendung des X500 Pro Max in Kombination mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra und bei Aktivierung des Telephoto-Extender-Schalters in der Kamera-App eine optische Brennweite von umgerechnet 200 mm bzw. 400 mm erreicht werden kann. Der vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra ist ausschließlich mit dem X500 Pro Max kompatibel. Telephoto Extender sind separat erhältlich.[4] Der Ultra-High-Dynamic-Range-Bereich von 17 EV ist im Videomodus nur bei Auswahl der Farbstile "Golden" und "Vivid" verfügbar. Im Fotomodus ist er nicht verfügbar. Für ein optimales 17-EV-High-Dynamic-Range-Erlebnis wird empfohlen, im Porträt-Videomodus die Funktion "Golden Hour Portrait Video" zu verwenden.[5] Die Bildwiederholrate von 144 Hz kommt nur in Apps und Spielen zum Tragen, die diese unterstützen. Die Spitzenhelligkeit bezieht sich auf die lokale Spitzenhelligkeit, die bei einer Beleuchtungsstärke von 100.000 Lux und der Wiedergabe von HDR-Videos bei 20 % OPR erreicht wird; Daten stammen aus den vivo-Labors. Die Bildschirmgrößen von 6,85 Zoll (X500 Pro Max) und 6,36 Zoll (X500 Pro) werden diagonal über das gesamte Rechteck gemessen; die tatsächliche Anzeigefläche ist etwas kleiner.[6] Beide Modelle unterstützen 90-W-FlashCharge und 40-W-Wireless-FlashCharge. 90-W-FlashCharge bedeutet, dass das X500 Pro Max mit dem Standard-Ladegerät von vivo/JOVI/iQOO ausgestattet ist, das eine maximale Ladeleistung von 90 W unterstützt. Die tatsächliche Ladeleistung wird je nach Situation dynamisch angepasst und hängt von der tatsächlichen Nutzung ab. Eine drahtlose Ladeleistung von 40 W kann erreicht werden, wenn das Standard-Ladegerät und das Kabel des Smartphones zusammen mit einem "vivo 50 W Vertical Wireless Flash Charger 2" (oder einem "iQOO 50 W Vertical Wireless Charger 2") verwendet werden. Die tatsächliche Ladeleistung wird je nach Situation dynamisch angepasst und hängt von der tatsächlichen Nutzung ab. Bitte beachten Sie, dass die X500-Serie nicht mit dem "vivo 50W Vertical Wireless Flash Charger" der ersten Generation (oder dem "iQOO 50W Vertical Wireless Charger") kompatibel ist.[7] Dieses Produkt ist gemäß der IEC-Norm 60529 in die Schutzklassen IP68 und IP69 für Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit eingestuft und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Die Beständigkeit gegen Spritzwasser, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann durch den täglichen Gebrauch nachlassen. Bitte vermeiden Sie Schäden durch das Eindringen von Flüssigkeiten.[8] Die technischen Daten der IoT-Produkte, einschließlich der Geräuschunterdrückungstiefe und der Akkulaufzeit, basieren auf Labortests von vivo und technischen Konstruktionsparametern. Die Leistung der Geräuschunterdrückung hängt von der Passform, der Umgebung und den Wiedergabeinhalten ab. Die Akkulaufzeit wird unter den Laborbedingungen von vivo gemessen und variiert je nach Lautstärke, Einstellungen, Nutzung und Umgebungstemperatur. Die Angaben zur Gesamtakkulaufzeit beziehen sich gegebenenfalls auch auf das Ladecase.Pressekontakt:Shu On KwokPR Contactshuon.kwok@laika.berlin+49 16094643872Original-Content von: vivo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126833/6379237