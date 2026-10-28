Enerparc AG has been in provisional insolvency proceedings since early September, following a failed financing process. The proceedings also affect sister companies Pvwerk and Sonnen Tiefbau, which handle project implementation, but not marketing subsidiary Sunnic Lighthouse or Enerparc Service. The company and provisional insolvency administrator Stefan Denkhaus, a partner at law firm BRL, said more than 10 non-binding offers had been submitted. A small number of bidders are being selected for the second phase of the investor process, taking into account Enerparc's limited staffing and organizational ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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