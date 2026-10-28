LONDON, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neue Daten zeigen, dass wohlhabende Familien in einigen der etabliertesten Länder der Welt zunehmend zusätzliche Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte anstreben. Grund dafür ist eine zunehmende politische, regulatorische und gesellschaftliche Volatilität, die das Bedürfnis nach Stabilität und zusätzlichen Handlungsmöglichkeiten verstärkt.

Über seine mehr als 70 Niederlassungen weltweit hat Henley & Partners im bisherigen Jahresverlauf Kunden aus über 100 Nationalitäten bei Fragen zu Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen in mehr als 50 Ländern beraten. Mehr als ein Drittel der Antragsteller lebt bereits außerhalb des Herkunftslandes. Dies unterstreicht, wie international die Kundenbasis inzwischen aufgestellt ist.

Die weltweiten Anfragen haben in den vergangenen Monaten spürbar zugenommen. Hintergrund sind Proteste und politische Spannungen in ganz Europa sowie eine Häufung richtungsweisender Wahlen in Brasilien, Spanien, Serbien, Israel und den Vereinigten Staaten. Dadurch rücken die künftigen politischen, fiskalischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verstärkt in den Blick.

Etablierte Demokratien entwickeln sich zu wichtigen Herkunftsmärkten

Besonders auffällig ist die veränderte geografische Verteilung der Nachfrage. US-Staatsangehörige stellen bei Henley & Partners weiterhin die größte Gruppe der Antragsteller nach Staatsangehörigkeit. Das Vereinigte Königreich liegt auf Platz 6, Deutschland auf Platz 10. Frankreich ist im Ranking der Herkunftsländer von Platz 36 auf Platz 14 aufgestiegen. Auch Australien und Kanada zählen inzwischen zu den 15 wichtigsten Herkunftsländern. Dies verdeutlicht die wachsende Bedeutung von Kunden aus hochentwickelten Volkswirtschaften, deren Bürger bereits über beträchtliche internationale Mobilität verfügen.

Die Zahl der Anträge französischer Staatsangehöriger hatte Ende des dritten Quartals bereits nahezu den Gesamtwert des Jahres 2025 erreicht. Die Zahl der Anträge italienischer Staatsangehöriger lag zu diesem Zeitpunkt sogar schon über dem Vorjahresniveau. Die Anfragen aus Frankreich stiegen zwischen Q2 und Q3 um 24 %, während die Zahl der Anfragen aus Italien um 14 % zunahm.

Am deutlichsten zeigt sich dieser Trend in den USA: Die Zahl der Anträge amerikanischer Staatsangehöriger ist in den vergangenen 18 Monaten gegenüber dem vorangegangenen 18-Monats-Zeitraum um 52 % gestiegen. Dennoch leben nur 9 % der US-amerikanischen Antragsteller tatsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten. Auch in Brasilien beschleunigt sich die Entwicklung, wenn auch ausgehend von einem niedrigeren Niveau: Im dritten Quartal entsprach die Zahl der Anträge bereits der Gesamtzahl der Anträge der ersten beiden Quartale des Jahres 2026.

Dr. Juerg Steffen, CEO von Henley & Partners, erklärt, diese Muster seien weniger auf klassische Auswanderung zurückzuführen als vielmehr auf einen umfassenderen Trend zur Diversifizierung über verschiedene Rechtsräume hinweg. "In Zeiten hoher Volatilität werden sich Menschen ihrer Prioritäten besonders bewusst. Familien wissen seit Langem, wie wichtig die Diversifizierung ihrer Anlagen ist. Zunehmend wenden sie dasselbe Prinzip darauf an, in welchen Ländern sie leben und arbeiten und wo sie sich eine Zukunft aufbauen möchten. Ein souveränes Portfolio vereint mehrere sich ergänzende Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte sowie Investitionen und persönliche Bindungen in verschiedenen Ländern. Keine Familie kann vorhersagen, wann der nächste politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Schock eintritt. Sie kann jedoch entscheiden, ob wirklich jeder Aspekt ihrer Zukunft von einem einzigen Rechtsraum abhängen soll."

Familien bauen ihre internationale Präsenz aus

Den neuesten Kundendaten von Henley & Partners zufolge haben US-Staatsangehörige im Jahr 2026 Anträge im Rahmen von 27 verschiedenen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen gestellt - in Europa, der Karibik, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Auch französische und italienische Antragsteller sichern sich zunehmend Optionen in mehreren Ländern, anstatt sich auf ein einziges alternatives Zielland zu konzentrieren. Die Hälfte der italienischen Antragsteller lebt weiterhin in Italien, während die meisten französischen Antragsteller bereits außerhalb Frankreichs leben.

Italien veranschaulicht zudem, dass diese Entwicklung zunehmend in beide Richtungen verläuft. Die Zahl der Anträge für das Italy Investor Visa Program hatte Ende des dritten Quartals bereits den Gesamtwert des Jahres 2025 erreicht. Rund ein Drittel der Antragsteller waren US-Staatsangehörige.

Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, erklärt: "Immer seltener geht es um eine Entweder-oder-Entscheidung zwischen Bleiben und Weggehen. Familien prüfen vielmehr ihre Möglichkeiten in verschiedenen Ländern und fragen sich, über welche Rechte und Möglichkeiten sie verfügen sollten, falls sich ihre Lebensumstände ändern. Für viele geht es beim Erwerb zusätzlicher Aufenthaltsrechte oder einer weiteren Staatsbürgerschaft darum, sich Wahlmöglichkeiten zu sichern, bevor sie tatsächlich darauf angewiesen sind - und nicht darum, unmittelbar einen Umzug zu planen."

Die veränderte geografische Verteilung der Nachfrage und die Zusammenhänge zwischen politischer Unsicherheit, globalem Wohlstand sowie der Planung von Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechten gehören zu den Themen der 20th Global Citizenship Conference von Henley & Partners. Die Konferenz findet vom 23. bis 25. November 2026 im The Dolder Grand in Zürich statt.

Hinweise für Redakteure:

Weitere Informationen zum Konferenzprogramm und zu den wichtigsten Referenten finden Sie auf der Website der 20th Global Citizenship Conference.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations & Communications

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobiltelefon: +27 72 464 8965