Über Monate haben nur wenige Schwergewichte den US-Aktienmarkt getragen. Das ändert sich gerade spürbar. Seit Ende September liegt der gleichgewichtete S&P 500, in dem jede Aktie dasselbe Gewicht hat, um mehr als 8 Prozentpunkte vor dem Nasdaq 100. Für Anleger, die bewusst abseits der großen Indexwerte suchen, ist das eine interessante Entwicklung. Gleichzeitig fällt sie in eine Phase, die saisonal zu den stärksten des Börsenjahres gehört. Im heutigen Kursgespräch ordne ich ein, was hinter dieser Rotation steckt und ob sie den Beginn einer breiten Jahresendrallye einläuten kann. Auch bei den deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt