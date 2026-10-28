Moderne Stromrichter sind unverzichtbar für die Energiewende. Das Fraunhofer IISB bringt nun seine Kompetenzen in Halbleitertechnik und Leistungselektronik in die systemische Energieforschung von CINES ein. Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB ist ab sofort assoziiertes Mitglied des Fraunhofer-Exzellenzclusters CINES. Damit bringt das Erlanger Institut seine Kompetenzen in Halbleitertechnik und Leistungselektronik in die systemische Energieforschung bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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