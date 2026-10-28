Athen (ots) -Wirtschaftsvertreter und Tourismusfachleute aus Griechenland und Serbien treffen sich am 29. Oktober im InterContinental Athenaeum Athens, um Partnerschaften im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad, der ersten spezialisierten Expo auf dem Westbalkan, auszuloten.Die Veranstaltung ist Teil der internationalen Roadshow der EXPO und beginnt mit einer Pressekonferenz mit Igor Kovacevic, Chief Operating Officer und Direktor der Abteilung für internationale Teilnehmer der EXPO 2027 Belgrad, sowie Dimitrios Skaikos, Generalkommissar des griechischen Länderpavillons.Präsentationen, eine Podiumsdiskussion und eine Fragerunde beleuchten Beteiligungsmöglichkeiten und Geschäftschancen. B2B-Speed-Networking-Sessions bringen Tourismusfachleute mit serbischen Partnern zusammen, um Reiseprogramme zu entwickeln, die einen EXPO-Besuch mit weiteren Erlebnissen in Serbien verbinden."Für Serbien ist Griechenland ein natürlicher Partner, um kulturelle und wirtschaftliche Brücken zu bauen und die Beziehungen zu stärken, die dazu beitragen werden, die Welt zur EXPO 2027 in Belgrad willkommen zu heißen", erklärte Kovacevic.Nach Angaben des serbischen Ministeriums für Binnen- und Außenhandel erreichte der bilaterale Warenhandel 2025 ein Volumen von 884 Millionen Euro, während sich der Dienstleistungshandel auf rund 1,27 Milliarden Euro belief.Veranstaltungsdetails- Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2026- Pressekonferenz: 9:30-10:30 Uhr- Hauptprogramm: 10:30-13:30 Uhr- Veranstaltungsort: InterContinental Athenaeum Athens, Säle Ypsilon und Omikron, Syngrou Avenue 89-93, Athen, GriechenlandÜber EXPO 2027 BelgradDie EXPO 2027 Belgrad findet vom 15. Mai bis 15. August 2027 unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" statt. Über 93 Tage werden mehr als 140 internationale Teilnehmer und rund vier Millionen Besuche erwartet. Im Zusammenhang mit der EXPO sind mehr als 250 bilaterale Wirtschaftsveranstaltungen und über 50.000 Geschäftstreffen geplant.Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6379295