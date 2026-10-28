Paderborn/Ulm (ots) -Stellenmärkte von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Schwarzwälder Bote jetzt auch bei bluumSeit Oktober 2026 sind die Stellenmärkte der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten und des Schwarzwälder Boten auch unter bw.bluum.de zu finden. Ziel ist es, die Verbindungen zwischen Menschen, Jobs und Unternehmen im Südwesten noch weiter zu stärken. Als Stellenmarkt der NPG-Gruppe bildet bluum die Regionen Brandenburg (Märkische Oderzeitung und Lausitzer Rundschau) und Baden-Württemberg (StZ/StN, SÜDWEST PRESSE, Schwarzwälder Bote) ab.Jobware als KooperationspartnerIm gleichen Schritt kooperiert bluum mit Jobware. Bei Jobware verkaufte Stellenanzeigen sind damit ab sofort auch auf bluum zu finden - in Baden-Württemberg wie auch in Brandenburg."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit bluum. Jobware unterstützt gerne die Vision, Jobsuchenden wie auch ausschreibenden Arbeitgebern in Brandenburg und Baden-Württemberg noch bessere Chancen auf ein gutes Match zu ermöglichen und die Vernetzung vor Ort weiter voranzubringen", so Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware.Mehr Reichweite und mehr JobsFür Jobsuchende wie auch Unternehmen bringt die neue Zusammenarbeit viele Vorteile: Jobsuchende finden mehr Stellenangebote und Arbeitgeber aus der Region profitieren von zusätzlicher Reichweite und erreichen so noch mehr potenzielle Bewerbende."Durch die Zusammenarbeit mit Jobware haben Jobsuchende noch mehr Auswahl bei der Suche ihres Traumjobs auf bluum. Gleichzeitig bieten wir Arbeitgebern performante Recruiting-Lösungen, indem wir die Reichweiten unserer News-Portale und Social-Media-Kanäle individuell auf Basis des konkreten Recruiting-Bedarfs mit der Jobware-Plattform kombinieren", so Bernd Pötter, Director B2B bei der NPG Digital GmbH, einem Tochterunternehmen der Neue Pressegesellschaft.Die Bündelung der Stellenmärkte folgt dem 2025 durchgeführten Zusammenschluss der Neue Pressegesellschaft (Ulm) mit der Medienholding Süd (Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Schwarzwälder Bote). Die NPG zählt damit zu den größten regionalen Mediengruppen Deutschlands.Über JobwareJobware gehört zu den bekanntesten Online-Jobbörsen in Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen im eigenen Design. Mit seinem starken Partnernetzwerk in allen Branchen bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kunden und Bewerbenden gleichermaßen. Mit Jobware Jobboard Solutions bietet Jobware außerdem Lösungen für Verlage und Medienhäuser rund um den eigenen Stellenmarkt. Weitere Informationen unter: www.jobware.deÜber bluumBluum ist der Online-Stellenmarkt für Baden-Württemberg und Brandenburg. Die Plattform bringt Jobsuchende und Arbeitgeber aus der Region unkompliziert zusammen und kooperiert dafür eng mit regionalen Unternehmen.Mehr Informationen unter: bw.bluum.de & bb.bluum.deBluum wird von der Neue Pressegesellschaft (NPG) betrieben. Die NPG ist einer der größten Verlage von regionalen Tageszeitungen in Deutschland.Mehr Informationen unter: neue-pressegesellschaft.dePressekontakt:Jobware GmbHSarah BökeE-Mail: s.boeke@jobware.deTel: 05251 5401 137www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/6379293