Emittent: tk accelis Group AG & Co. KGaA
ISIN: DE000TKCC1S8
WKN: TKCC1S
Kuerzel: TKCC
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|thyssenkrupp Aktie nur "optisch" stark im Minus: tk accelis startet an der Börse
|Die Abspaltung des Werkstoffhandelsgeschäfts von thyssenkrupp ist an der Börse angekommen: Seit Mittwoch werden die Aktien der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse...
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|11:19
|AKTIEN IM FOKUS 2: Abspaltung von TK Accelis - ThyssenKrupp 'optisch' schwach
| (neu: Zuteilungsverhältnis und bereinigter Kursverlust von ThyssenKrupp, Hintergrund) FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der neue Werkstoffkonzern TK Accelis ist am Mittwoch mit zeitweise deutlichen Gewinnen...
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|11:15
|EQS-CMS: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: tk accelis Group AG & Co. KGaA
/ Herkunftsstaat
tk accelis Group AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit...
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|11:09
|IPO/TK Accelis ziehen im Vormittagshandel an
|DJ IPO/TK Accelis ziehen im Vormittagshandel an
DOW JONES--Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feiert am Mittwoch sein Börsendebüt und wird bis Handelsende kurzzeitig...
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|10:22
|ThyssenKrupp-Aktie fällt nach Börsenstart der Abspaltung tk accelis
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|TK ACCELIS GROUP AG & CO KGAA
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