Das Hannoveraner Energieunternehmen Marcley hat mehrere Häuser der Goslarer Wohnstättengesellschaft mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Die Mieter der insgesamt 227 Wohnungen können den erzeugten Solarstrom im Rahmen der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) beziehen. Die Anlagen haben eine Leistung von zusammen rund 326 Kilowatt. Sie erzeugen jährlich insgesamt etwa 293. 000 Kilowattstunden Strom. Rund 65 Prozent der Haushalte haben sich Marcley zufolge bislang für das Angebot entschieden. Die Mieter müssen 22,99 Cent brutto für die Kilowattstunde Solarstrom bezahlen. Marcley garantiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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