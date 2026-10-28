Hamburg (ots) -Der Black Friday gilt als einer der wichtigsten Rabattaktionstage des Jahres - doch wie viel lässt sich tatsächlich sparen? Das Vergleichsportal guenstiger.de hat dazu die Preise beliebter Produkte aus zahlreichen Kategorien im Vorjahr analysiert. Demnach waren mehr als zwei Drittel der Artikel am Aktionstag günstiger erhältlich als im Oktober. Die Höhe der Ersparnis hing jedoch stark von der Produktkategorie ab: Während der Rabatt über alle Bereiche hinweg bei durchschnittlich 4 Prozent lag, sparten Käufer bei Gamingartikeln, Audio-Produkten und Smartwatches bis zu 10 Prozent.Beste Sparchancen bei Gaming, Audio und SmartwatchesFür Gaming-Fans ist der Black Friday besonders spannend: Konsolen und Videospiele kosteten laut Analyse am Aktionstag durchschnittlich 10 Prozent weniger als im Oktober. Auch Kopfhörer, Lautsprecher und andere Audio-Produkte waren deutlich günstiger: Hier lagen die Preise 7 Prozent unter dem Oktober-Niveau. Bei Smartwatches betrug der Preisvorteil ebenfalls 7 Prozent und bei Spielwaren konnten Käufer 6 Prozent sparen.Fernseher waren am Black Friday im Schnitt 5 Prozent günstiger erhältlich als im Vormonat. Bei Beauty-Produkten lag der Preisvorteil bei 4 Prozent, Haushaltselektronik kostete am Aktionstag 2 Prozent weniger.Mitunter zahlen Käufer draufDie Auswertung zeigt aber auch: Nicht jedes Black-Friday-Angebot ist automatisch ein Top-Deal. Bei Smartphones war die Ersparnis mit 1 Prozent gering, Werkzeug verharrte auf dem Vormonats-Niveau. Bei Produkten aus dem Computer-Bereich mussten Käufer am Black Friday sogar tiefer in die Tasche greifen: Die Preise lagen im Schnitt 3 Prozent über dem Oktober-Durchschnitt.Für Schnäppchenjäger gilt deshalb: Augen auf beim Online-Kauf und nicht von großen Rabattversprechen blenden lassen. Denn die Analyse zeigt auch, dass 28 Prozent der untersuchten Produkte am Black Friday teurer waren als im Vormonat. Verbraucher sollten Angebote stets vergleichen und den bisherigen Preisverlauf prüfen, um echte Schnäppchen verlässlich zu erkennen.Drei Regeln für den maximalen Black-Friday-Vorteil1. Wunschprodukte vorab festlegen: Wer schon vor Black Friday weiß, was gekauft werden soll, vermeidet spontane Fehlkäufe.2. Anbieter vergleichen: Das erstbeste Angebot ist selten das beste. Ein schneller Vergleich über Händlergrenzen hinweg zeigt sofort, wo das Produkt am günstigsten ist.3. Preisverlauf prüfen: Ein Rabatt bringt nichts, wenn das Produkt vor der Aktion günstiger war. Erst der historische Preisverlauf verrät, ob der Black Friday wirklich der beste Kaufzeitpunkt ist.Methodik: guenstiger.de hat die Tagesbestpreise von über 2.000 Onlinehändlern für mehr als 300 beliebte Produkte aus zehn Kategorien am Black Friday 2025 analysiert. Verglichen wurde der günstigste Aktionstag-Preis jedes Artikels mit seinem Durchschnittspreis im Oktober 2025 auf guenstiger.de.Pressekontakt:guenstiger.de GmbHNicole BergDeichstraße 3420459 Hamburg040 31979682presse@guenstiger.deOriginal-Content von: guenstiger.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51595/6379311