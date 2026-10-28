Frankreich wird zur Herausforderung für das Euro-System. Nicht nur landesweite Proteste, nein auch stark steigende Inflation und explodierende Zinsen belasten das extrem verschuldete Land im Währungsverbund. Zusammenhalt ist gefragt, doch nur wie, wenn alle potenziellen Unterstützer ebenso straucheln. Die Finanzmärkte befinden sich derzeit fest im Griff einer beispiellosen makroökonomischen Zerreißprobe, bei der geopolitische Konflikte und wirtschaftliche Unsicherheiten die Anlegerstimmung belasten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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